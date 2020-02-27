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В Рио-де-Жанейро определили чемпиона карнавала 2020 года

Титул завоевала школа самбы "Вирадоуру", выступление которой было посвящено истории бразильских рабынь из штата Баия
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Описание
Выступление школы самбы "Вирадоуру"
© Андрей Улинкин/ТАСС
© EPA-EFE/FABIO MOTTA
© Андрей Улинкин/ТАСС
© AP Photo/Silvia Izquierdo
© Андрей Улинкин/ТАСС
© AP Photo/Silvia Izquierdo
© Андрей Улинкин/ТАСС
© EPA-EFE/FABIO MOTTA
© EPA-EFE/FABIO MOTTA

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Школа самбы "Вирадоуру" завоевала второй в своей истории титул чемпиона карнавала Рио-де-Жанейро. Выступление "Вирадоуру" было посвящено истории бразильских рабынь из штата Баия. 

Для определения победителя судьи встретились в среду вечером на самбодроме. Представители коллективов, следившие за ходом голосования, разместились за столами на площади Апофеоза. Она находится в самом конце арены, где под бетонной аркой работы бразильского архитектора Оскара Нимейера обычно завершаются шествия школ. В этом году за чемпионский титул сражались 13 школ (на одну меньше, чем годом ранее), а состав судейской бригады был увеличен с четырех до пяти человек. Каждый из них последовательно голосовал по одному из девяти параметров выступления, определяя по 10-балльной шкале лучшие костюмы, оформление платформ, музыку, исполнительское мастерство отдельных элементов дефиле и слаженность целых блоков и всей школы.

Вплоть до голосования по предпоследнему пункту лидировала школа "Гранди Рио", которая набрала одинаковое с победителем количество баллов, но в итоге оказалась второй. Работа участников дефиле "Вирадоуру" показалась судьям более слаженной. Таким образом, спустя 23 года трофейная статуэтка стоящего на барабане артиста в карнавальном костюме и с жезлом в руке отправится на противоположный от Рио-де-Жанейро берег залива Гуанабара - в город-спутник столицы штата, Нитерой, где расположена штаб-квартира школы. В субботу вечером, 29 февраля, шесть лучших школ этого года снова выйдут на арену самбодрома, где пройдет парад чемпионов.

Одним из самых эффектных выступлений стало появление на самбодроме установленного на повозке семитонного аквариума, внутри которого плавала 19-летняя член национальной сборной Бразилии по синхронному плаванию Ана-Жулия Франса. Она изображала русалку. Бассейн наполнили минеральной водой, так как в Рио-де-Жанейро уже второй месяц наблюдаются проблемы с качеством водопроводной воды.

Теги
Бразилия
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