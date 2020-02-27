Выставка Церетели открывается в Подземном музее "Зарядья"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Выставка работ президента Российской академии художеств Зураба Церетели откроется в Подземном музее парка "Зарядье" в Москве в пятницу и продлится до 9 марта. Она продолжает серию "быстрых выставок" в рамках проекта "#три_", рассказал ТАСС в четверг начальник отдела музейно-выставочных проектов парка Петр Баранов.

В экспозицию работ Церетели вошли три картины: "Римма-обольстительница" (2008), "Второй раунд" (2012), "У картины Церетели" (2012). Выставку традиционно дополняет мультимедийная часть, где представлены архивные кадры и фрагменты документального фильма о художнике.

"Почему выбраны именно эти работы? Вы знаете, интересно же показать не то, что все видели. Мне кажется, многие, кто придет, впервые увидят именно эти три работы Зураба Константиновича", - рассказал Баранов. Он добавил, что в рамках проекта "#три_" могут пройти и другие выставки Церетели, где, например, покажут эмалевые работы мастера. То же относится и к другим художникам. "А через две недели у нас откроется выставка Дмитрия Жилинского", - сказал собеседник агентства.

В 2020 году Подземный музей парка "Зарядье" полностью изменил свое направление. Он стал площадкой для показа искусства разных эпох и стилей - наглядной хрестоматией, сочетающей демонстрацию живописи и скульптуры с мультимедийным погружением в биографию художников и исторический контекст. Цикл "#три_" состоит из коротких (две-три недели), сменяющих друг друга выставок. В Подземном музее уже показали работы дуэта Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, а также Аристарха Лентулова.

О художнике

Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси, в 1958 году окончил Тбилисскую академию художеств. В 1964 году начал работу в Институте этнографии и археологии Академии наук Грузии. Уже в конце 60-х - начале 70-х годов ярко проявил себя в монументальном искусстве.

В разное время руководил самыми масштабными художественными проектами. В 1970-1980 годах - главный художник МИД СССР, в 1980 - главный художник Олимпийских игр в Москве, в 1995 - худрук строительства мемориального комплекса на Поклонной горе, с 1995 года - главный художник по воссозданию убранства храма Христа Спасителя в Москве.

Скульптурные памятники работы Церетели установлены во многих странах - США, Великобритании, Испании, Японии, Уругвае, Франции и других. Среди основных работ - "Счастье детям всего мира" (Нью-Йорк, 1979), "Рождение нового человека" (Севилья, 1995), памятники-бюсты Льву Толстому и Юрию Гагарину (Монтевидео, 2000), памятник жертвам холокоста (Иерусалим, 2005) и другие.