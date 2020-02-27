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В Ярославле планируют построить детский парк под эгидой "Союзмультфильма"

В частности, там откроют музей истории мультипликации с коллекцией экспонатов от киностудии

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" и Историко-культурный комплекс им. Е.А. Анкудиновой "Вятское" подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает совместное создание детского культурно-образовательного и досугового парка в Ярославле.

"Ярославская область - это то место, где у нас появились прекрасные партнеры, с которыми мы одинаково мыслим. У "Союзмультфильма" очень много активностей, которые связаны не с производством, а с тем, как подарить жизнь нашим персонажам за пределами студии <...>. В Ярославле будет один из первых филиалов нашего Детского центра, где можно самому заниматься мультипликацией", - сказал директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

Первым шагом в сотрудничестве станет открытие в Вятском весной 2020 года выставки "Гофманиада", на которой можно будет познакомиться с оригинальными куклами, декорациями и эскизами кукольного фильма. "Когда мы увидели "Гофманиаду", нам ужасно захотелось у нас такую коллекцию, это будет интересно и детям, и взрослым. Из маленького выставочного проекта идея очень быстро переросла в глобальный проект - детский развлекательно-досуговый парк, такой центр отдыха с героями "Союзмультфильма", с лучшими традициями анимационной деятельности студии. <...> Мы с удовольствием выключились в этот проект, буквально в понедельник ждем в Ярославле делегацию от "Союзмультфильма", будем обсуждать дизайн, концепцию и площадку проекта, то есть уже приступаем к реализации меморандума, который сейчас подписали", - отметила директор ИКК "Вятское" Елена Шахова.

Планируется, что в парке будет несколько развивающих и развлекательных зон: музей истории мультипликации с коллекцией экспонатов от киностудии "Союзмультфильм", детский центр "Союзмультклуб" с возможностью обучения основам анимации и производства собственных мультфильмов, просмотровые кинозалы и детский развлекательный парк с уличными аттракционами.

Теги
РоссияЯрославская область
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