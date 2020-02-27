Основы создания кинофильмов начнут преподавать в школах Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 27 февраля. /ТАСС/. Основы создания кинофильмов будут преподавать в школах Архангельской области, в четверг в Архангельске состоялся первый выпуск курсов кинопедагогики для учителей. Как рассказала ТАСС директор Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open Тамара Статикова, это совместный проект фестиваля, Ассоциации кинопедагогов России и Института открытого образования Архангельской области.

"Как создавать кино - теперь будут преподавать в школах Архангельской области. Кинопедагогика - это новое для нас, инновационное направление, для Архангельской области это впервые, это не применялось в учреждениях образования и культуры. Благодаря институту открытого образования получилось все слаженно. Это наш совместный проект с Ассоциацией кинопедагогов России. И наш девиз "Кино в школу!" начинает реально воплощаться в жизнь", - сказала Статикова.

Предварительно планировалось обучить около 30 педагогов, но заявок оказалось много, и группу расширили до 40 участников. На курсах прошли обучение преподаватели общеобразовательных школ и педагоги дополнительного образования из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Приморского, Шенкурского, Плесецкого, Устьянского и Коношского районов. Они учились основам создания фильмов от идеи до воплощения. "Что такое сценарий, драматургия, как должен развиваться сюжет, что такое кадр, крупный, средний план, - пояснила Статикова. - Но надо отметить, что мы учили не только снимать кино, это и мощное воспитательное средство".

В программе были предусмотрены теоретическая и практическая части. В ходе практики участники совместно с учениками архангельской гимназии № 3 должны были придумать и создать короткометражные фильмы, а также один мультфильм. "Мы придумали современную историю, мы рассказали о семье, которая погружена в цифровизацию. Все в телефоне, это проблема нашего века. Мы попытались представить, как с этой проблемой можно справиться", - рассказала ТАСС преподаватель Заостровской школы Мария Корзина.

Собеседница пояснила, что в их школе есть кружок видеомонтажа, но для младших школьников это технически сложно, а старшеклассников трудно заинтересовать. "Здесь нам показали, как детей можно заинтересовать. У нас сельская школа, детей на уроки привозит-увозит автобус, и они зачастую не могут посещать дополнительные занятия", - пояснила она.

Площадки для творчества

Как рассказал ТАСС представитель Ассоциации кинопедагогов России, организатор фестиваля "Мы сами снимаем кино" Александр Костюченко, главной задачей было научить педагогов организовывать в школе площадки для кинотворчества. "В школе есть все виды искусств: литература, живопись, музыка и так далее, а кино в школе нет, потому что раньше инструменты создания кино и видео были недоступны. Где было взять, например, камеру с достаточным разрешением и специалистов? Но случилась революция: примерно четыре года назад кино пришло в школы: в гаджетах, и педагоги оказались не готовы к этому. У детей появились, назовем так, ручка в виде гаджета, и тетрадка в виде youtube и соцсетей, где они могут это размещать, появилась аудитория, но не была открыта дверь, а наоборот - отобрать гаджеты, выключить wi-fi", - пояснил он.

По его мнению, важно внедрять изучение визуального языка в школе, поскольку дети уже сами могут снимать видеоконтент. "Есть сотни блогеров, которые могут одномоментно обращаться к десяткам миллионов детей. Кино утратило свою воспитательную функцию, потому что оно теперь не является событием, оно является маленькой вспышкой и тут же гаснет в миллионе других событий", - отметил Костюченко.

Одно из направлений, которое, по словам собеседника, нужно развивать, - это практическое использование визуальных приемов. Это можно изучать через просмотр фильмов, когда разбирается не только сюжет, но и как создается сама кинокартина. "Дети смотрят практически, как я могу это использовать: свет, звук, цвет в фильме и тут начинается кинообразование. Задача нашего пока экспериментального проекта - показать, что дети сейчас готовы рассказывать визуальным языком, но не хватает площадок, не хватает педагогов", - добавил он.

Как сказала ТАСС проректор по учебно-методической работе Архангельского областного института открытого образования Ирина Федосеева, проект по кинопедагогике планируется продолжить. "Мы бы хотели иметь возможность проводить в системе мероприятия, связанные с кинопедагогикой в целом, - пояснила она. - Я думаю, возможно, это будет серия программ, возможно, будут предусмотрены уровни обучения".

Arctic open

Кинофестиваль Arctic open прошел в Архангельской области с 4 по 8 декабря 2019 года, кинопоказы посетили более 7 тыс. зрителей. Фильмы конкурсной программы были показаны на 20 площадках Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Североонежска и Коноши. В конкурсной программе фестиваля участвовали 58 фильмов. Проект Arctic open стал одним из победителей конкурса президентских грантов.

В 2019 году лучшим игровым полнометражным фильмом признан Give me liberty режиссера Кирилла Михановского (США), лучший короткометражный игровой фильм - "Свидание на лунной орбите" режиссера Мелани Шарбонне из Канады, лучший документальный фильм - "Куда возвращается мужчина" Эгиля Хоскьольда Ларсена из Норвегии.