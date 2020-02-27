Созданные Серовым и Врубелем рекламные плакаты представили на выставке в Москве

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Выставка рекламного плаката "Городская феерия. Русский плакат конца XIX - начала XX века" торжественно открылась в четверг в Ивановском зале Российской государственной библиотеки. Экспозиция объединила более 200 плакатов, в том числе работы таких художников как Валентин Серов и Михаил Врубель, рассказала ТАСС руководитель проекта, заместитель генерального директора РГБ Наталья Самойленко.

"Выставка у нас возникла в связи с тем, что Российская государственная библиотека сейчас проводит большую работу по оцифровке книжных памятников. Мы оцифровали за год довольно большую коллекцию нашего плаката. Практически все, что сейчас находится на выставке, можно будет увидеть в Национальной электронной библиотеке. Когда мы проводили эту работу и увидели эту красоту, захотелось показать ее людям", - рассказала Самойленко.

Она добавила, что "одно дело - рассматривать все в электронном виде, а другое - увидеть вещи в их реальном размере, как они "дружат" друг с другом в одном пространстве". Начинается экспозиция с творческой лаборатории, где через архивные фотографии и документы можно исследовать исторический контекст городской жизни столетней давности. Сама выставка делится на четыре основных раздела. "Огни большого города" - посвящен плакатам увеселений и зрелищ, в том числе - первым российским киноплакатам, чтобы сделать погружение более полным, на первом этаже работает кинотеатр, где зрители увидят первый игровой фильм, снятый в Российской империи, - "Стенька Разин", а также отрывки из фильма "Пиковая дама" и драмы "Король Парижа".

Раздел "Вывески цветные, буквы золотые" показывает многообразие торговой рекламы в России на рубеже столетий. В третьем разделе представлены социальный и патриотический плакаты, получившие особое развитие в годы Первой Мировой войны. Четвертый раздел получил название "Городская феерия", здесь показаны работы, часть из которых ранее не выставлялась и сохранилась только в фондах РГБ". Среди них плакаты, созданные Валентином Серовым, Иваном Билибиным, Михаилом Врубелем, Евгением Лансере, Лео Бакстом и другими, например, плакат, созданный для "Русских сезонов" Сергея Дягилева и изображающий танцовщицу Анну Павлову.

"Замечательным плакатистом оказался Бакст, который так же, как и Серов, работал над "Русскими сезонами" Дягилева. Кроме того, на выставке есть работа Врубеля - афиша, где он экспериментирует со шрифтами", - отметила Самойленко.

Выставка маркирована 18+, так как в ее составе плакаты с рекламой алкоголя и табака. В экспозиции использованы фотоматериалы из Российского государственного архива кинофотодокументов, фотографии и образцы упаковки из Музея Москвы, а также ранние российские фильмы из собрания Госфильмофонда. В рамках выставки будет организован лекторий, в ходе которого эксперты-практики рекламного рынка расскажут о роли культурного кода в рекламе.