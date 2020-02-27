Художник Покрас Лампас и хореограф Илья Живой готовят совместный проект для сцены Мариинки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Художник-каллиграф Покрас Лампас и хореограф Илья Живой представят в марте свой совместный проект в рамках XIX Международного фестиваля балета "Мариинский" в Санкт-Петербурге. О своей коллаборации они рассказали журналистам в четверг на площадке Новой сцены Мариинки, где в настоящее время проходит подготовка к показу.

"Проект пройдет в рамках творческой мастерской [молодых хореографов]. Могу сказать, что мой путь как хореографа начался именно с этой лаборатории в Мариинском театре, - рассказал журналистам Живой, который выступает в труппе театра с 2008 года, а с 2013 года также является хореографом. - В этом году будет совершенно особенная коллаборация с Покрасом Лампасом. Балет будет на музыку Филиппа Гласса, и мы будем впервые использовать видеоряд в спектакле, до этого никогда с этим не работали".

По его словам, проект Touch The Light предполагает слияние музыки, хореографии и художественных образов. "Мне показалось, что мы можем вместе придумать что-то новое, выйти за рамки. Я за свои как хореограф, [Лампас] за свои как художник, как основатель стиля каллиграффити", - добавил Живой.

Лампас рассказал, что он работает над видеоинсталляцией для постановки. "Это будут точно фрагменты с каллиграфией, точно будет отсылка к различным вещам из графического дизайна, из экспрессивного абстрактного искусства к русскому авангарду <…> Этот эксперимент у нас продлится еще в ближайшие две недели, поэтому мне самому интересно увидеть, что же получится в итоге", - отметил он.

В постановке, которую зрители смогут увидеть 17 марта, примут участие Ксандер Париш, Мария Хорева, Екатерина Кондаурова, Роман Беляков, Влада Бородулина и Максим Зенин.

"Я считаю, что [Илья Живой] - один из самых ярких хореографов на сегодняшний день. Он очень любит показывать эмоции, а не просто движения", - сказал Париш журналистам. Хорева отметила, что постановки этого молодого хореографа, по ее мнению, всегда отличают интересная сценография и костюмы.

О мастерской и фестивале

Мастерская молодых хореографов - это творческая лаборатория Мариинского театра, которая объединяет постановщиков в стремлении к поиску и эксперименту и знакомит публику с новыми именами. Международный фестиваль балета "Мариинский" пройдет с 11 по 22 марта. В его программе - спектакли с участием примы театра Дианы Вишневой, премьера Большого театра Владислава Лантратова, премьера Мариинки и приглашенного солиста Баварского государственного балета Владимира Шклярова и других.