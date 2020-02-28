Редкие издания и артефакты из жизни писателей-эмигрантов представят в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Редкие издания и артефакты из жизни писателей-эмигрантов представят в пятницу на выставке "Окаянные годы" в музее "Литературная жизнь Урала XIX века" в Екатеринбурге к 150-летию Ивана Бунина. В частности, зрителям представят выпущенные в Берлине четки Ахматовой и изданный во Франции литературный журнал русской эмиграции "Современные записки", сообщается на официальном портале управления культуры Екатеринбурга.

"В музее "Литературная жизнь Урала XIX века" 28 февраля пройдет выставка к 150-летию Ивана Бунина "Окаянные годы": редкие издания, артефакты эпохи и истории из жизни писателей-эмигрантов. "Окаянные дни" - пожалуй, одно из самых известных произведений Ивана Бунина. Дни, которые для многих миллионов русских эмигрантов после революции растянулись на долгие годы, именно этому периоду <…> посвящена выставка", - говорится в сообщении. Заведующая музеем Марина Кряжевских же уточнила ТАСС, что, в частности, на экспозиции будут представлены выпущенные в Берлине четки Анны Ахматовой и изданный во Франции литературный журнал русской эмиграции "Современные записки" (издавался с 1920 по 1940 года в Париже).

Кроме того, как отметила Кряжевских, в экспозицию вошли экземпляры белогвардейской прессы, редкие издания того периода и прижизненные издания писателей. Таким образом, на выставке отражена история Ивана Бунина, Зинаиды Гиппиус, Дмитрия Мережковского, Марины Цветаевой и других.

Собеседница отметила, что на выставке будут также представлены вещи этой эпохи, которые демонстрируют повседневную жизнь эмигрантов за границей, - косметические аксессуары, которыми пользовались жены и подруги писателей-эмигрантов, музыкальная шкатулка с мелодией "Боже, царя храни".

В управлении культуры уверены, что гости выставки смогут погрузиться в мрачную атмосферу изгнания, которая впоследствии подарила миру множество блестящих литераторов и ученых. "[На выставке] речь идет о судьбах русских эмигрантов: как у кого сложилось за границей, кто вернулся, как вернулся - кто-то вернулся, чтобы умереть, кто-то вернулся, его арестовали и потом расстреляли, кто-то вернулся и прекрасно устроился, кто-то не вернулся и тосковал", - добавила Кряжевских.

Выставка продлится до 30 декабря.