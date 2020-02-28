Выставка французского фотографа Ги Бурдена открывается в Москве

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Выставка работ одного из самых влиятельных фотографов второй половины XX века Ги Бурдена "Следуй за мной", на которой представлены более 50 его известных снимков, открывается в пятницу в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.

"Мы рады открыть выставку Ги Бурдена, мы показываем более 50 его работ. <...> Мы хотели показать те новаторские приемы, которые использовал Ги Бурден в своих фотографиях. Мы делаем акцент на 1970-х годах - пик его карьеры - это те работы, которые ассоциируются с его именем, им свойственны интенсивные цвета", - отметила куратор выставки Наталья Герасина.

Выставка будет работать с 28 февраля по 17 мая. Экспозиция включает снимки, сделанные Ги Бурденом в разные периоды, начиная с 1950-х и до середины 1980-х годов. Гости Центра имени братьев Люмьер увидят в том числе культовый кадр, сделанный для французского издания Vogue в 1970 году, на котором лицо девушки прикрывают несколько ладоней.

Среди представленных работ - черно-белые кадры с первой съемки Ги Бурдена, которая была опубликована в журнале Vogue в 1950 году. "Журналу Vogue понравились его идеи, несмотря на то, что в резюме фотографа на тот момент не было коммерческих фотографий. Первой его работой стала реклама шляпок, на одном кадре изображена девушка в классическом наряде 1950-х годов, сфотографированная на фоне мясной лавки. Это шокировало публику тех лет, но, тем не менее, после этой работы он проработал с Vogue более 30 лет", - поделилась куратор выставки.

В экспозицию вошел еще один кадр, снятый также для французского Vogue в марте 1972 года, на нем изображена рыжеволосая девушка в розовом платье, лежащая напротив множества вертикальных зеркал, расставленных вплотную друг к другу полукругом. Напротив снимка установлена копия этой зеркальной композиции.

Работы представляет сын

Сын фотографа - Самюэль Бурден - приехал в Москву спустя 10 лет со своего предыдущего визита, чтобы показать работы своего отца. "Я надеюсь, что, когда вы посмотрите на снимки, полистаете книги, вы увидите, как мой отец любил искусство, за каждым образом сковывается какая-то история и сообщение для зрителя", - отметил он.

Самюэль Бурден присутствовал на многих съемках отца, ездил с ним в командировки. На серии из рекламной кампании для обувного бренда Charles Jourdan присутствует модель Николь Мейер - муза Ги Бурдена. "На этой съемке мой отец внедрял одно изображение в другое. Вставленные фрагменты добавляли информацию в изображение, его история обрастала уровнями. Конечно, это реклама обуви - мы видим ножку в туфельке - но то, что происходит вокруг нее, это другой мир", - отметил Самюэль Бурден.

О фотографе

Ги Бурдена (1928-1991) считают новатором и революционером fashion-фотографии. Бурден обучился фотографии во время службы в армии в конце 1940-х, после чего в начале 1950-х он стал протеже одного из самых значимых фотографов XX века - Ман Рэя. Широкую известность фотографу принесли яркие цветные кадры с необычными, сюрреалистическими композициями и парадоксальными сюжетами. Вдохновение фотограф находил в работах Ман Рэя и Рене Магритта, фотографиях Эдварда Уэстона, фильмах Луиса Бунюэля и Альфреда Хичкока.

Бурден сотрудничал с такими ведущими брендами как Chanel, Chloe, Issey Miyake, Emanuel Ungaro, Gianni Versace, Pentax и многими другими. Сегодня его работы хранятся в коллекциях крупнейших музеев мира, таких как Tate Modern, Музей Виктории и Альберта (V&A), Национальная портретная галерея (Лондон), Музей современного искусства (MoMA), Международный центр фотографии (ICP) (Нью-Йорк).