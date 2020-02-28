У новой "Чайки" в МХТ имени Чехова появился официальный хэштег

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Спектакль "Чайка" по пьесе Антона Чехова в постановке литовского режиссера Оскараса Коршуноваса, премьера которого состоится в МХТ имени А. П. Чехова в пятницу, официально попал в интернет. Об этом стало известно в четверг на генеральном прогоне нового спектакля.

"Реклама в Москве очень дорогая, а нам хочется, чтобы о нашем спектакле "Чайка" узнало как можно больше народа. Хэштег у нас очень простой - #ЧайкаКоршун. Вы сейчас его видите на экране. Этот хэштег уже прижился за пару дней на просторах Instagram", - сказала со сцены, обращаясь к зрителям, актриса Дарья Мороз.

Именно с этих слов исполнительницы роли Аркадиной начинается пролог новой "Чайки", в котором также участвуют другие актеры, занятые в спектакле. В их числе - Игорь Верник (Тригорин), Станислав Любшин (Сорин), Паулина Андреева (Нина Заречная), Евгения Добровольская (Полина Андреевна), Кузьма Котрелев (Треплев), Станислав Дужников (Дорн), Светлана Устинова (Маша), Павел Ворожцов (Медведенко), Евгений Сытый (Шамраев).

Спектакль идет 3 часа 45 минут. "Мы стараемся говорить с современной интонацией", - отметил перед премьерой Оскарас Коршуновас. "Классика жива, если она говорит с современной интонацией. Только в этом я вижу смысл", - пояснил свою концепцию режиссер.

"Чайка" возвращается на сцену МХТ в год 160-летия со дня рождения Чехова. Всего за историю театра в его репертуаре было четыре "Чайки". Об этом рассказывает выставка "Чайка. Перезагрузка", организованная Музеем МХАТ и развернутая в МХТ. "Чайка" в постановке Коршуноваса станет пятой по счету.

На генеральном прогоне "Чайки" побывали актеры Ольга Яковлева и Виктор Вержбицкий, режиссер Юрий Бутусов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Премьерные показы спектакля состоятся 28 и 29 февраля, 9, 19 и 28 марта.