Около 300 тыс. человек посетили выставку Дали в "Манеже"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство", которая проходит в московском "Манеже" с 28 января, установила рекорд - за месяц ее посетили около 300 тыс. человек, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе организаторов выставки.

Выставка, объединившая 188 работ знаменитого сюрреалиста, организована Музеем Фаберже, культурно-историческим фондом "Связь времен" и фондом "Гала-Сальвадор Дали". "За первый месяц работы выставку "Сальвадор Дали. Магическое искусство" посетило около 300 тыс. человек, что является абсолютным рекордом для России", - рассказали в пресс-службе.

Председатель правления культурно-исторического фонда "Связь времен", директор Музея Фаберже Владимир Воронченко отметил, что организаторы не ожидали такого высокого интереса к проекту. "Мы делаем все возможное, чтобы предоставить всем желающим возможность увидеть шедевры Дали в более комфортных условиях. В среднем выставку посещают более 10 тыс. посетителей в день. По информации, полученной от наших испанских коллег, наша выставка - самая посещаемая выставка Сальвадора Дали за пределами Испании за всю историю", - привели его слова в пресс-службе.

В "Манеже" представлены живописные произведения, начиная с юношеских импрессионистических пейзажей 1910-х и заканчивая последними абстрактными холстами 1980-х годов. Организаторы отмечают, что особую значимость имеет зрелое творчество Дали, его сюрреалистический и ядерно-мистический периоды. Они представлены на выставке работами - "Невидимый человек" (1929-1932), "Чувство скорости" (1931), "Архитектонический "Анжелюс" Милле" (1933), "Пейзаж с загадочными элементами" (1934), "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941), "Ураново-атомная меланхолическая идиллия" (1945) и другими.

Также в экспозицию вошли "Пейзаж с загадочными элементами" (1934), "Фигура и драпировка на фоне пейзажа" (1935) и "Обычный языческий пейзаж" (1937), в который Дали вписывает голову Зигмунда Фрейда - мыслителя, оказавшего на него влияние. Представлены в "Манеже" стереоскопические работы художника - например, "Дали со спины, пишущий Галу со спины, увековеченную шестью виртуальными роговицами, временно отраженными в шести настоящих зеркалах".

Живопись на выставке дополняют рисунки 1930-1940-х годов, а также полная серия гравюр, иллюстрирующих "Божественную комедию" Данте - проект, над которым Дали работал в 1959-1963 годах. Среди рисунков особый интерес представляют оригинальные иллюстрации к книге "50 секретов магического мастерства", которую художник написал в 1948 году, изложив свое понимание живописи.