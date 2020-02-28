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Организаторы выставки Дали в "Манеже" вводят посещение по сеансам

Количество билетов на каждый сеанс будет ограничено

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Организаторы выставки "Сальвадор Дали. Магическое искусство", которая проходит в московском "Манеже" с 28 января, вводят со 2 марта посещение по сеансам, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе организаторов выставки.

"Чтобы все желающие смогли с комфортом посетить выставку, организаторы не только продлили часы ее работы по четвергам, пятницам и субботам, но и ввели посещение по сеансам. Начиная со 2 марта 2020 года, на выставку "Сальвадор Дали. Магическое искусство" можно будет приобрести онлайн-билеты на посещение по сеансам. Для того, чтобы посещение выставки было комфортным, количество билетов на каждый сеанс будет ограничено", - рассказали в пресс-службе.

Вход на экспозицию по этим билетам будет осуществляться в порядке отдельной очереди через каждые полчаса в период работы выставки: с воскресенья по среду - с 10:00 до 20:45, с четверга по субботу - с 10:00 до 23:45. "Билеты на сеанс будут действовать только на выбранные дату и время. Для посетителей, ранее купивших онлайн-билет без указания сеанса, вход на выставку будет доступен в течение всего дня, на который был приобретен билет", - добавили в пресс-службе.

Выставка, объединившая 188 работ знаменитого сюрреалиста, организована Музеем Фаберже, культурно-историческим фондом "Связь времен" и фондом "Гала-Сальвадор Дали". Экспозицию можно увидеть до 25 марта. В "Манеже" представлены живописные произведения, начиная с юношеских импрессионистических пейзажей 1910-х и заканчивая последними абстрактными холстами 1980-х годов. Организаторы отмечают, что особую значимость имеет зрелое творчество Дали, его сюрреалистический и ядерно-мистический периоды. Они представлены на выставке работами - "Невидимый человек" (1929-1932), "Чувство скорости" (1931), "Архитектонический "Анжелюс" Милле" (1933), "Пейзаж с загадочными элементами" (1934), "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941), "Ураново-атомная меланхолическая идиллия" (1945) и другими.

Также в экспозицию вошли "Пейзаж с загадочными элементами" (1934), "Фигура и драпировка на фоне пейзажа" (1935) и "Обычный языческий пейзаж" (1937), в который Дали вписывает голову Зигмунда Фрейда - мыслителя, оказавшего на него влияние. Представлены в "Манеже" стереоскопические работы художника - например, "Дали со спины, пишущий Галу со спины, увековеченную шестью виртуальными роговицами, временно отраженными в шести настоящих зеркалах".

Живопись на выставке дополняют рисунки 1930-1940-х годов, а также полная серия гравюр, иллюстрирующих "Божественную комедию" Данте - проект, над которым Дали работал в 1959-1963 годах. Среди рисунков особый интерес представляют оригинальные иллюстрации к книге "50 секретов магического мастерства", которую художник написал в 1948 году, изложив свое понимание живописи.

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