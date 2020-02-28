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В Архангельске вручили литературную премию им. Абрамова

В номинации "Современная проза" премии получили Владимир Личутин за роман "В ожидании Бога" и Дмитрий Новиков за роман "Голомяное пламя"

АРХАНГЕЛЬСК, 28 февраля. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов вручил литературные премии имени Федора Абрамова "Чистая книга". В номинации "Современная проза" премии присуждены писателю Владимиру Личутину за роман "В ожидании Бога" и писателю Дмитрию Новикову за роман "Голомяное пламя", сообщает в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Премия "Чистая книга" будет вручаться раз в два года. Это значит, что в 2021 году вновь пройдет большой конкурс среди российских писателей, продолжающих дело Федора Абрамова. Уверен, что традиция вручения премии его имени будет жить многие годы", - цитирует пресс-служба слова Орлова.

Действие романа Личутина начинается в 1970-х годах и продолжается до 2000 года. Герои романа, художники и писатели, искренне болеющие за судьбу России, посвящают ей труды свои и дни. События происходят в городе N, но точно такие же события, переживания и злоключения могли случиться в любом уголке России в годы крушения СССР.

Герой романа "Голомяное пламя" отправляется на берега северных озер и Белого моря за настоящим, которое неожиданно оказывается неотделимо от недавнего прошлого. На фоне мощной северной природы драма отдельного человека здесь и сейчас начинает казаться ничтожно малой, а трагедия народа - непоправимо большой.

Всероссийская премия имени Абрамова была возрождена в 2019 году. Авторы-победители получат по 500 тыс. рублей. До этого Абрамовская премия вручалась с 1994 года по 2007 год, с 1999 года она была всероссийской. За время существования ее получили 24 автора. Федор Абрамов (1920-1983) - уроженец села Веркола Архангельской губернии, писатель, литературовед, публицист. Один из наиболее известных представителей так называемой деревенской прозы, направления советской литературы 1960-1980-х годов.

Теги
Орлов, Игорь АнатольевичРоссияАрхангельская область
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