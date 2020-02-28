Музей-заповедник "Павловск" под Петербургом перешел в федеральное подчинение

ТАСС, 28 февраля. Государственный музей-заповедник (ГМЗ) "Павловск" под Санкт-Петербургом перешел из городского подчинения в федеральное в соответствии с распоряжением правительства РФ от 27 февраля, опубликованным на официальном портале.

"Принять в федеральную собственность Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей-заповедник "Павловск", - говорится в распоряжении, подписанном председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Функции и полномочия учредителя музея-заповедника будет осуществлять Минкультуры России, оно должно в течение трех месяцев внести соответствующие изменения в учредительные документы, а также совместно с Росимуществом и правительством Санкт-Петербурга провести необходимые мероприятия по принятию в собственность РФ находящегося в собственности Петербурга имущества, закрепленного за музеем.

В документе указано, что "основными целями деятельности учреждения являются выявление, собирание, хранение, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций, имеющих отношение к истории царской семьи Романовых, их современникам, деятелям культуры и искусства, а также осуществление просветительской, научно-исследовательской и образовательной деятельности".

Ранее директор ГМЗ "Павловск" Вера Дементьева сообщила ТАСС, что переход в федеральное подчинение "откроет новые перспективы для музея", прежде всего в части финансирования и осуществления реставрационных проектов.