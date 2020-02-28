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Десятый международный фестиваль Дениса Мацуева в Перми посвятят юбилею Чайковского

Мероприятие пройдет с 19 по 22 марта

ПЕРМЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Денис Мацуев даст сольный концерт, в котором исполнит "Времена года" композитора Петра Чайковского и сонаты Людвига ван Бетховена. На закрытии Мацуев исполнит джаз вместе с саксофонистом из США Валерием Пономаревым и другими музыкантами. Об этом журналистам рассказала директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина.

"Фестиваль Дениса Мацуева пройдет с 19 по 22 марта. Он особенный, поскольку юбилейный, десятый. Это будет роскошный фестиваль. Например, в открытии будет принимать участие Хибла Герзмава [российская оперная певица], Оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. Это будет очень удивительное открытие, где будет и симфоническая музыка представлена и вокал. [Фестиваль] будет приурочен к юбилею Чайковского", - сказала она.

Кокоулина добавила, что уже по сложившейся традиции Денис Мацуев даст сольный концерт, в котором исполнит "Времена года" Чайковского и сонаты Бетховена, а на закрытии фестиваля он исполнит джаз вместе с саксофонистом из США Валерием Пономаревым и другими музыкантами. Также в рамках фестиваля состоится межрегиональный конкурс юных музыкантов из Перми и Пермского края фонда "Новые имена", президентом которого является Денис Мацуев. И впервые гала-концерт лауреатов пройдет в Доме-музее Сергея Дягилева.

Фестиваль Дениса Мацуева в Перми проходит с 2011 года, каждый раз известный пианист собирает лучших музыкантов и исполнителей со всей страны, признанных мастеров мирового уровня, которые исполняют классическую, современную и джазовую музыку.

Теги
РоссияМацуев, Денис ЛеонидовичПермский край
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