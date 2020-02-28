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Музей "Царское село" направит 778 млн рублей на реконструкцию дворца Николая II

Последний император Российской империи жил здесь после отречения от престола, потом в здании был Дом отдыха сотрудников НКВД и детский дом
Александровский дворец Руслан Шамуков/ТАСC
Описание
Александровский дворец
© Руслан Шамуков/ТАСC

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Царское Село" планирует направить 777,9 млн рублей на реконструкцию Александровского дворца - последней резиденции императора Николая II, где он жил после отречения от престола до отъезда в ссылку в Тобольск летом 1917 года. Конкурс на соответствующие работы размещен на сайте госзакупок в пятницу.

"Реконструкция, техническое переоснащение с элементами реставрации, приспособление для музейного использования Александровского дворца. Начальная цена контракта - 777,9 млн рублей", - говорится в материалах закупки.

Проект реконструкции дворца был разработан в 2011 году, в 2018 году он был скорректирован. Проект включает две очереди. В 2011-2015 годах выполнялись строительно-монтажные и реставрационные работы в подвальной части здания, с 2016 и по настоящее время в здании осуществляются общестроительные работы, устройство внутренних инженерных сетей, оборудования и автоматизации систем, реставрационные работы в 14 помещениях первого этажа. Исполнитель по указанному контракту должен будет до 1 декабря 2021 года завершить строительно-монтажные работы первой очереди, ввести ее в эксплуатацию, а также продолжить работы второй очереди в центральной части и западном крыле здания.

Александровский дворец в Царском Селе был построен в 1792 - 1796 годах итальянским архитектором Джакомо Кваренги по приказу Екатерины II для ее старшего внука Александра, будущего императора Александра I. С 1918 года дворец стал музеем, затем в нем размещался Дом отдыха сотрудников НКВД и детский дом.

После Великой Отечественной войны законсервированный Александровский дворец вновь попытались сделать музеем, разместив в нем выставку к 150-летию Александра Пушкина, но в 1951 году здание передали Военно-морскому флоту СССР, а дворцовую коллекцию - в Павловский музей. В 2009 году дворец был передан в ведение государственного музея-заповедника "Царское Село".

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