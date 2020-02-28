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Заседание Совета по культуре при президенте России запланировано на 25 марта

В этот день будет отмечаться День работника культуры

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Заседание Совета по культуре при президенте РФ запланировано на 25 марта, когда отмечается День работника культуры. Об этом сообщила на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре председатель комитета Елена Ямпольская.

"25 марта, в День работника культуры, у нас заседание президентского совета по культуре", - сказала Ямпольская и добавила, что на нем также планируется обсудить темы, которые были подняты на заседании в пятницу.

"И многое из того, что здесь говорится, я надеюсь, можно будет вынести и говорить об этом напрямую с Владимиром Владимировичем [Путиным]", - добавила Ямпольская.

Среди этих вопросов взаимоотношения между обществом и культурой, защита частной жизни и уважение к творческому труду.

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