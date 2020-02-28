{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Профессора Московской консерватории Доренского похоронили на Введенском кладбище

Сергей Доренский умер в возрасте 88 лет

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Прощание с профессором Московской государственной консерватории им. Чайковского Сергеем Доренским, ушедшим из жизни в возрасте 88 лет, прошло в Москве. Музыканта похоронили на Введенском кладбище Москвы, сообщила ТАСС пресс-служба консерватории.

Народный артист РСФСР, заведующий кафедрой специального фортепиано Сергей Доренский умер 26 февраля.

"Сергей Леонидович похоронен на Введенском кладбище", - сообщили коллеги.

Ранее ученики и коллеги собрались для прощания с профессором в фойе Большого зала консерватории. Отпевание прошло в храме Большого Вознесения у Никитских ворот.

Сергей Доренский начал педагогическую деятельность в Московской консерватории в 1957 году, с 1981 носил ученое звание профессора. В 1978 году был избран деканом фортепианного факультета и с тех пор работал в этой должности почти 20 лет. C 2007 года возглавлял кафедру специального фортепиано.

Среди учеников Доренского - лауреаты первых премий международных конкурсов: народные артисты России Денис Мацуев и Николай Луганский, заслуженные артисты РФ Андрей Писарев, Павел Нерсесьян, Екатерина Мечетина, Станислав Бунин, Вадим Руденко, Ивари Илья и другие.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
На рок-фестивале "Чернозем" в Тамбове выступит Эмир Кустурица
Известный режиссер и музыкант станет первым иностранным участником фестиваля за шесть лет его существования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС