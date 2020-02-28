Профессора Московской консерватории Доренского похоронили на Введенском кладбище

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Прощание с профессором Московской государственной консерватории им. Чайковского Сергеем Доренским, ушедшим из жизни в возрасте 88 лет, прошло в Москве. Музыканта похоронили на Введенском кладбище Москвы, сообщила ТАСС пресс-служба консерватории.

Народный артист РСФСР, заведующий кафедрой специального фортепиано Сергей Доренский умер 26 февраля.

"Сергей Леонидович похоронен на Введенском кладбище", - сообщили коллеги.

Ранее ученики и коллеги собрались для прощания с профессором в фойе Большого зала консерватории. Отпевание прошло в храме Большого Вознесения у Никитских ворот.

Сергей Доренский начал педагогическую деятельность в Московской консерватории в 1957 году, с 1981 носил ученое звание профессора. В 1978 году был избран деканом фортепианного факультета и с тех пор работал в этой должности почти 20 лет. C 2007 года возглавлял кафедру специального фортепиано.

Среди учеников Доренского - лауреаты первых премий международных конкурсов: народные артисты России Денис Мацуев и Николай Луганский, заслуженные артисты РФ Андрей Писарев, Павел Нерсесьян, Екатерина Мечетина, Станислав Бунин, Вадим Руденко, Ивари Илья и другие.