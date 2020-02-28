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Собянин: уникальный орган делает "Зарядье" концертным залом мирового уровня

Он является самым большим музыкальным инструментом Москвы и одним из крупнейших в Европе
Мэр Москы Сергей Собянин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Мэр Москы Сергей Собянин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля./ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в пятницу орган в концертном зале "Зарядье" - один из крупнейших в Европе. Он отметил, что с установкой музыкального инструмента "Зарядье" стал полноценным залом мирового уровня.

По словам Собянина, он в свое время ставил задачу как можно быстрее установить орган, однако в процессе подготовки, консультации специалистов и документации стало понятно, что нельзя делать такие проекты быстро."Поэтому мы дали столько времени, сколько необходимо было для создания этого уникального музыкального инструмента", подчеркнул мэр. Он добавил, что в концертном зале "есть все: и акустика, и технологии музыкальные, и теперь орган".

Собянин выразил благодарность директору органостроительной компании "Мюляйзен" Патрику Арманду за создание музыкального инструмента и главному хранителю Большого концертного органа Московского концертного зала "Зарядье" Ладе Лабзиной. "Несмотря на, казалось бы, миниатюрное устройство, оно управляет сооружением весом в 40 т, около 6 тыс. трубок от нескольких метров до нескольких миллиметров, и это все должно работать, звучать так, как задумывали вы и те, кто создавал это музыкальное совершенство", - сказал Собянин, обращаясь к Лабзиной.

29 февраля состоится Торжественное открытие Большого концертного органа. Оно продлится сутки, за время которых на музыкальном инструменте сыграют 24 органиста из России и других стран. Даниэле Финци Паска (создатель церемоний закрытия олимпийских игр в Турине и Сочи) - режиссер уникальной 24-часовой церемонии.

Об инструменте

Клавишно-духовой концертный орган специально для концертного зала "Зарядье" спроектировала и произвела французская органостроительная компания "Мюляйзен". При создании инструмента учитывался объем, акустика и другие архитектурные особенности зала. Орган "Зарядья" - самый большой музыкальный инструмент Москвы и один из крупнейших в Европе (85 регистров). Его общий вес - 41 т, ширина фасада - 22 м, высота внутренней части - 13 м, ширина - 10 м, глубина - 4 м. Инструмент занимает площадь 160 кв. м и имеет сложную структуру, состоящую из четырех уровней и различных элементов.

Фасадная сторона инструмента, которая видна зрителям, включает 135 труб из свинцово-оловянного сплава весом более 3 т. Однако это только малая часть из 5872 труб большого органа. Основное содержимое - 5737 деревянных и металлических труб различной формы и длины - расположены  в специальной органной нише внутри инструмента. Их общий вес примерно такой же, как у фасадных труб - 3,5 т.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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