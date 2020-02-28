Режиссер "Холопа" рассказал о работе над триллером про Есенина

Режиссер фильмов "Холоп" и "Текст" Клим Шипенко рассказал о работе над триллером про Сергея Есенина. Шипенко стал гостем "ОК на связи!"

О своих планах по созданию этого фильма режиссер объявил в середине февраля. По его словам, картина будет рассказывать о пяти последних днях жизни поэта, а вот стихов там будет мало.

"Изучая историю смерти Есенина, наталкиваешься на множество версий. Это очень интересно, мне захотелось снять именно про пять последних дней жизни Есенина, а не делать байопик, - рассказал Шипенко. - Мы с моим отцом изучили все версии и выдвинули свою. Естественно, она отвечает кинематографичности".

Режиссер пообещал, что фильм получится фантасмагоричным. "Будет показано, что он видит, как воспринимает реальность", - добавил Шипенко.

Он также рассказал о своей мечте снять фильм о Джеймсе Бонде. По словам Шипенко, заглавную песню к ленте мог бы записать Баста.

Кассовые сборы фильма "Холоп" Шипенко превысили 3 млрд рублей. Лента стала первой отечественной картиной, заработавшей 3 млрд рублей в российском прокате.