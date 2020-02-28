Принц Гарри и Джон Бон Джови записали совместную песню

ТАСС, 28 февраля. Британский принц Гарри принял участие в записи композиции американского музыканта Джона Бон Джови, бессменного лидера рок-группы Bon Jovi. Фрагмент исполнения песни был опубликован в пятницу на совместной странице принца и его жены Меган Маркл в Instagram.

Композиция под названием Unbroken была записана в Лондоне в студии "Эбби-роуд", где свои хиты создавали такие группы, как The Beatles, Pink Floyd и Oasis. Как отметила газета Daily Mirror, в создании новой песни также поучаствовал хор ветеранов боевых действий Великобритании.

Предполагается, что Unbroken станет своего рода гимном очередных "Игр непобежденных" (Invictus Games) - спортивного мероприятия с участием бывших и действующих военнослужащих, которые стали инвалидами. Сами состязания пройдут в мае в Гааге.

"Игры непобежденных" проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри. Главное требование для участия заключается в том, что команда должна представлять страну - военного союзника Великобритании. Соревнования включают, в частности, греблю на тренажерах, баскетбол на колясках и волейбол сидя.

Группа Bon Jovi, основанная в 1983 году в штате Нью-Джерси, получила свое название в честь вокалиста Джона Бон Джови. Дискография рок-команды включает 14 студийных альбомов, последний из которых - This House Is Not for Sale - вышел в 2016 году. В 2018 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.