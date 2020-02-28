{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Принц Гарри и Джон Бон Джови записали совместную песню

Предполагается, композиция под названием Unbroken станет своего рода гимном очередных "Игр непобежденных", которые пройдут в мае в Гааге

ТАСС, 28 февраля. Британский принц Гарри принял участие в записи композиции американского музыканта Джона Бон Джови, бессменного лидера рок-группы Bon Jovi. Фрагмент исполнения песни был опубликован в пятницу на совместной странице принца и его жены Меган Маркл в Instagram.

Композиция под названием Unbroken была записана в Лондоне в студии "Эбби-роуд", где свои хиты создавали такие группы, как The Beatles, Pink Floyd и Oasis. Как отметила газета Daily Mirror, в создании новой песни также поучаствовал хор ветеранов боевых действий Великобритании.

Предполагается, что Unbroken станет своего рода гимном очередных "Игр непобежденных" (Invictus Games) - спортивного мероприятия с участием бывших и действующих военнослужащих, которые стали инвалидами. Сами состязания пройдут в мае в Гааге.

"Игры непобежденных" проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри. Главное требование для участия заключается в том, что команда должна представлять страну - военного союзника Великобритании. Соревнования включают, в частности, греблю на тренажерах, баскетбол на колясках и волейбол сидя.

Группа Bon Jovi, основанная в 1983 году в штате Нью-Джерси, получила свое название в честь вокалиста Джона Бон Джови. Дискография рок-команды включает 14 студийных альбомов, последний из которых - This House Is Not for Sale - вышел в 2016 году. В 2018 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Теги
СШАВеликобритания
Реклама на ТАСС
На рок-фестивале "Чернозем" в Тамбове выступит Эмир Кустурица
Известный режиссер и музыкант станет первым иностранным участником фестиваля за шесть лет его существования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС