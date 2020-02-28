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Распространение коронавируса нового типа

Союз музеев из-за коронавируса попросил Минкультуры не повышать нормативы посещаемости

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что сокращение количества иностранных туристов негативно сказывается на доходах музея

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в связи с ситуацией с коронавирусом направил от имени Союза музеев России, который он возглавляет, письмо в Минкультуры с просьбой не повышать нормативы посещаемости. Об этом он сообщил в пятницу ТАСС перед заседанием Общественного совета комитета по культуре Госдумы в Москве.

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Минкультуры ежегодно формирует государственные задания для федеральных музеев, на исполнение которых они получают субсидии. В нормативах, в частности, указаны несколько критериев - посещаемость, оцифровка экспонатов и занесение их в Государственный каталог Музейного фонда РФ, а также увеличение внебюджетных доходов. По итогам года музеи отчитываются о выполнении госзадания.

"Я как президент Союза музеев России направил письмо в Министерство культуры с просьбой уменьшить нормативы по росту количества посетителей - нам же сейчас ставятся всякие нормативы: на 10% больше и больше, с этим сейчас не справиться, просто из-за коронавируса. К нам и итальянцы сейчас не едут, и не пускают иранцев, и так далее", - сказал Пиотровский.

Он добавил, что сокращение количества иностранных туристов, прежде всего из Китая, негативно сказывается на доходах Эрмитажа от продажи билетов. При этом Пиотровский отметил, что на выставочных планах и деятельности эрмитажных центров-спутников ситуация с коронавирусом не сказывается.

"У нас есть центр Эрмитаж-Италия, и в Венеции находится его штаб-квартира, там никаких изменений в нашей жизни не происходит. Что касается ближайших выставочных планов в Италии и из Италии, то у нас ничего пока такого горячего в ближайшее время нет, так что ничего особенного. В Китае - пока паузы с переговорами нет никакой, потому что там переговоры сначала идут о виртуальном музее, мы обмениваемся картинками и так далее, что касается выставок из Китая, то пока мы тоже никаких сроков не меняем", - рассказал Пиотровский.

Теги
РоссияПиотровский, Михаил БорисовичРаспространение коронавируса нового типа
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