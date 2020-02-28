Реконструкцию Петербургской консерватории планируют завершить в 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Полная реконструкция Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге должна завершиться в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил ректор консерватории Алексей Васильев в кулуарах Санкт-Петербургского международного форума труда.

Ранее Владимир Мединский, занимавший тогда пост министра культуры РФ, говорил, что ремонт консерватории должны завершить к концу 2020 года.

"Стройку поручено вести Северо-Западной дирекции министерства культуры РФ. По их [прогнозам] , окончание реконструкции возможно к концу 2023 года. Естественно, все мы ждем с нетерпением, мы уже как-то привыкли в стесненных обстоятельствах, и мы продолжаем работать, выполнять федеральные образовательные стандарты. Но, конечно, для комфортного существования нам хочется как можно скорее обратно домой: там наши концертные залы, там оперный театр наш, где студенты проходили практику", - сказал Васильев.

Ранее в Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ сообщили, что реконструкцию старейшей в стране Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге планировалось завершить в 2019 году. Подрядчиком была назначена компания "Меандр", согласно данным сайта госзакупок, она обязалась выполнить работы за 606 млн рублей. В здании консерватории должны были провести масштабную реконструкцию и реставрацию исторического здания. Подрядчик планировал провести ремонт всех шести этажей и подвала, лестницы здания, междуэтажных перекрытий, заменить кровлю, завершить реставрацию главных и дворовых фасадов, выполнить архитектурно-художественную подсветку и многое другое.

Контракт расторгли в конце июня 2019 года по инициативе подрядчика реконструкции консерватории. Причиной такого решения компании "Меандр", как следует из текста официального отказа компании, стало то, что заказчик своевременно не предоставил техническую и проектную документацию, необходимую для выполнения работ.

Консерватория им. Римского-Корсакова - одно из старейших зданий Санкт-Петербурга. Музыкальный вуз был основан 155 лет назад в 1862 году по инициативе пианиста, композитора и дирижера Антона Рубинштейна. Консерватория относится к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ. Среди выпускников консерватории - руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев и композитор Леонид Десятников.

О форуме

IV Санкт-Петербургский международный форум труда проходит в Петербурге 27-28 февраля. Среди основных его тем: кадровое обеспечение Национальных проектов, драйверы роста производительности, прогнозы и аналитика рынка, социальные вызовы и модели регулирования, HR-технологии, человеческий капитал и открытое образование. В обсуждении участвуют представители Роструда, научных учреждений, профильных министерств и ведомств, также представлен бизнес различных отраслей.