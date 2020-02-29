Мюзикл "Воины духа" покажут к 20-летию подвига десантников 6-й роты

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Музыкальный спектакль "Воины духа" покажут в субботу в Москве на "ВТБ-Арене" спустя 15 лет после премьеры. Возвращение постановки приурочено к 20-летию подвига псковских десантников на Северном Кавказе, сообщила журналистам главный продюсер постановки Марина Ким.

"В основе - драматическая история про 90 ребят, которые совершили подвиг. Сейчас, через 20 лет, нам хочется посмотреть в глаза этим ребятам. Мы покажем их лица - сегодняшние технические возможности позволяют это сделать. Мы попробуем понять, что было в их голове, ведь они делали выбор между жизнью и смертью, шли на это абсолютно сознательно", - рассказала Ким.

Современные герои

В центре сюжета мюзикла - история неравного боя псковских десантников с 2 тыс. боевиков, происходившего с 29 февраля по 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Северного Кавказа. Из 90 солдат и офицеров 6-й роты выжили только шестеро. За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Герой России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. Десантники 6-й роты служили в 76-й дивизии, которая постоянно дислоцируется в Пскове.

Автором идеи и либретто спектакля выступил Игорь Исаков. Главные роли исполнят актеры Дмитрий Дюжев (командир Марк Евтюхин), Никита Пресняков и Теона Дольникова. "Марк Евтюхин, осознавая, что помощь не подоспеет, и в живых осталось шесть человек, понимал, что нужен был маневр, чтобы все внимание террористов отвлечь и дать возможность своим боевым братьям спасти свои жизни", - сказал Дюжев, добавив, что приступать к этому проекту было страшно и одновременно азартно.

Премьера музыкального спектакля "Воины духа" состоялась в июле 2004 года в СК "Олимпийский". Ее посетили более 25 тыс. зрителей, в том числе герои боя в Аргунском ущелье и члены семей погибших бойцов. Повторный показ постановки состоялся в августе 2005 года на той же площадке и собрал 30 тыс. человек. В субботу зрители увидят обновленную версию постановки, сочетающей сценические, голографические образы и визуальные эффекты.

Создатели надеются привлечь молодую аудиторию. "Эта история затронет сердца всех людей, - отметила продюсер. - Нашей целью было привлечь молодую аудиторию, которая мало что слышала о Чечне и той войне. А это наши современные герои, ребята, на которых надо равняться".

Все вырученные средства от продажи билетов будут переданы в благотворительный фонд. Показ также посетят родственники погибших.

Постановка спектакля "Воины духа" проходит при поддержке Министерства обороны РФ, ДОСААФ, Воздушно-десантных войск, Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". Спектакль также планируют показать в Пскове, Рязани и других городах России.