Полански получил премию "Сезар" как лучший режиссер за фильм "Офицер и шпион"

ПАРИЖ, 29 февраля. /ТАСС/. Режиссер Роман Полански, новый фильм которого "Офицер и шпион" (J'accuse) был номинирован на 12 премий "Сезар", удостоился награды за лучшую адаптацию сценария вместе с писателем Робертом Харрисом, а затем был назван лучшим режиссером. Об этом было объявлено в ходе 45-й церемонии "Сезар", которая проходит в Париже на фоне беспорядков и скандалов вокруг режиссера.

"Указанные люди не присутствуют здесь, поэтому Академия [искусств и технологий кинематографа] свяжется с ними, чтобы вручить статуэтку", - заявил со сцены актер Жан-Пьер Даруссен, объявлявший победителя в данной номинации.

Зал встретил объявление лучшего режиссера аплодисментами, однако в тот же момент некоторые гости встали со своих мест и покинули зал, не дожидаясь объявления главной премии за лучший фильм. Среди них была актриса Адель Энель, которая ранее рассказала СМИ о домогательствах со стороны режиссера Кристофа Ружжиа, в отношении которого с ноября 2019 года ведется расследование. Выступление Энель положило начало широкой кампании по выявлению случаев неподобающего поведения в артистической среде и выдвижению обвинений в отношении многих именитых деятелей искусства, включая самого Полански.

В общей сложности фильм Полански был удостоен трех "Сезаров" на церемонии в парижском концертном зале "Плейель". Самый первый был присвоен костюмеру Паскалин Шаван. Это ее вторая статуэтка с 2014 года, когда она была удостоена аналогичной награды за работу в фильме Renoir ("Ренуар", 2012).

Картина "Офицер и шпион" рассказывает о "деле Дрейфуса" в конце XIX века - суде над французским офицером еврейской национальности Альфредом Дрейфусом, несправедливо обвиненным в шпионаже и помилованным лишь после широкой общественной кампании в его защиту.

Церемония вручения 45-й кинопремии "Сезар" началась в напряженной атмосфере из-за скандала, развернувшегося вокруг 12 номинаций фильма Полански, которого подозревают в изнасиловании французской актрисы, якобы совершенном в 1975 году. Сам режиссер и все, кто работал над картиной и были номинированы на премии, бойкотировали участие в церемонии. Они опубликовали коллективное заявление, в котором осудили угрозы в свой адрес и протесты феминисток по поводу упомянутых событий, а также заявление министра культуры Франка Ристера, который в эфире радио France Info в пятницу утром заявил, что присвоение звания лучшего режиссера Полански стало бы "плохим знаком" на фоне борьбы с домогательствами.