Из музея в Свердловской области передали на экспертизу картину Рубенса, считавшуюся копией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Картина художника Питера Рубенса "Оплакивание Христа и положение во гроб", находящаяся на хранении в Ирбитском музее изобразительных искусств в Свердловской области и ранее считавшейся копией оригинала, передана на экспертизу специалистам крупнейших музейных учреждений России. Об этом сообщили в субботу журналистам в министерстве культуры Свердловской области.

"В случае, если экспертное заключение подтвердит подлинность картины, в Ирбитском государственном музее будет организована публичная презентация полотна. Безусловно, подтверждение подлинности картины станет событием мирового значения", - сказали в министерстве.

Экспертиза включает в себя подготовку письменного искусствоведческого заключения, а также химико-физический анализ, позволяющий изучить пигменты, грунт и холст, использованные при создании картины.

Картину передали из Государственного Эрмитажа в Ирбитский музей изобразительных искусств в 1976 году. Работа, находящаяся в Ирбите, является эскизом к большому полотну, которое выставляется в Риме.

По словам директора музея Валерия Карпова, предположение о том, что картина является подлинной работой Рубенса, появилось во время ее реставрации в 2016-2017 годах. Позже музей получил устное подтверждение о подлинности работы от экспертов Эрмитажа.

Из собрания Ирбитского музея

Ранее еще одно полотно Рубенса "Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой" из собрания Ирбитского музея изобразительных искусств, считавшееся копией, признали оригиналом. В 2012 году при реставрации были обнаружены признаки, указывающие на то, что это все-таки оригинал.

Сейчас считается, что картина создана Рубенсом совместно с его учениками Антонисом ван Дейком и Якобом Йордансом, причем фигура Магдалины написана мастером собственноручно. По словам Карпова, обе картины Рубенса, хранящиеся в Ирбитском музее, застрахованы на сотни миллионов евро.