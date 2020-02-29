Фестиваль патриотической песни в Ставрополе станет международным в год 75-летия Победы

ТАСС, 29 февраля. Фестиваль патриотической песни "Солдатский конверт", который ежегодно проходит в Ставрополе, в 2020 году впервые пройдет с участием зарубежных вокалистов, сообщил ТАСС в субботу заместитель председателя Общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" (РСМ) Владимир Селин.

"Крупное мероприятие, регистрация на которое до сих пор открыта, - фестиваль патриотической песни "Солдатский конверт" в Ставрополе. В этом году мы привлекаем сюда страны СНГ, уже есть участники [из-за рубежа]. Нельзя забывать, что Победа - наша, общая, мы были одним государством, и эти страны также чтят память о войне", - рассказал Селин.

Собеседник отметил, что мероприятие уже много лет проводится в феврале или мае, в нем участвуют молодые артисты из разных регионов страны, однако участников из-за рубежа ранее не было. В этот раз мероприятие посвящено Году памяти и славы и пройдет в начале мая, накануне Дня Победы.

Он добавил, что в стране в течение года будет реализовано множество мероприятий патриотической направленности для молодежи. В том числе военно-спортивные игры "Победа" и "Зарница", конкурсы патриотической песни и фестивали. Мероприятия пройдут во всех регионах России.

"Очень важно не просто провести отдельные мероприятия, посвященные 75-летию. Мы поставили своей задачей, чтобы в каждом мероприятии РСМ этого года был обязательно компонент, посвященный этой великой дате. Наша традиционная "Студенческая весна" в этом году называется "Студенческая весна - весна Победы"; она пройдет в мае и кроме обычных соревнований будет конкурс патриотической песни. Будет блок на "Студенческой весне стран СНГ", а форум "Россия студенческая" в ноябре пройдет под названием "Уроки Победы", - подчеркнул Селин.

Ставрополье в годы войны

Ставрополье внесло заметный вклад в приближение Великой Победы. В годы войны труженики края снабжали фронт продовольствием и одеждой, санатории Кавминвод, превратившиеся в госпитали, вернули в строй сотни тысяч бойцов и командиров Красной Армии. Край дал армии и флоту свыше 320 тыс. бойцов и командиров, 207 из них удостоены звания Героя Советского Союза, 44 стали кавалерами трех орденов Славы. Славной страницей истории края стал подвиг 500 ставропольских конников, защищавших Москву под началом прославленного генерала Льва Доватора.

В августе 1942 года нацистские войска вторглись на территорию Ставрополья, к 1 сентября была оккупирована почти вся территория края, проводились массовые расстрелы и уничтожение мирного населения. 21 января 1943 года в ходе Северо-Кавказской операции Ставрополь, а впоследствии и весь край, были освобождены частями 347-й стрелковой дивизии 44-й армии. За пять месяцев в оккупированном немецкими войсками Ставрополье погибли около 30 тыс. местных жителей. Промышленная, транспортная и коммунальная инфраструктуры были практически разрушены.