Фильм "Дау. Наташа" получил приз Берлинале за лучшую операторскую работу

БЕРЛИН, 29 февраля. /ТАСС/. Фильм "Дау. Наташа" режиссеров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель получил "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля в номинации "За лучшую операторскую работу". Об этом объявило в субботу на торжественной церемонии жюри киносмотра.

Оператором фильма выступил Юрген Юргес.

Арт-проект "Дау", над которым Хржановский работал в течение 12 лет, был представлен в Париже в конце января 2019 года. Картина рассказывает о жизни советского физика Льва Ландау. "Дау. Наташа" является одним из эпизодов проекта, это новелла про допрос буфетчицы Наташи, имеющей тайный роман с женщиной.

О киносмотре

Первый Берлинский фестиваль открылся 6 июня 1951 года лентой Альфреда Хичкока "Ребекка" (Rebecca, 1940). Он проводился по инициативе офицера армии США Оскара Мартея, который в союзнических войсках занимался вопросами кинематографа. Директором смотра стал кинокритик Альфред Бауэр.

Тогда награды фестиваля назывались "Берлинские медведи", их удостаивались исключительно голливудские картины. По итогам первого конкурса одного "Берлинского медведя" получил диснеевский мультфильм "Золушка".

Сейчас Берлинале по престижу все чаще ставят в один ряд с Каннским и Венецианским фестивалями. Если раньше немецкий форум проигрывал своим старшим братьям хотя бы по составу звездных гостей, то в последнее десятилетие в этом плане он вышел на новый уровень.

Из года в год сеансы посещают в общей сложности более 300 тысяч человек. В разных программах представлены сотни лент, аккредитацию запрашивают тысячи журналистов со всего мира.