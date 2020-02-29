В Калининграде завершился XV фестиваль кино стран Евросоюза

КАЛИНИНГРАД, 29 февраля. /ТАСС/. Показом французско-бельгийской комедии "Моя собака Идиот" в субботу в Калининграде завершился XV Фестиваль кино стран Европейского союза. Эта лента известного французского актера и режиссера Ивана Атталя, названная лучшим фильмом программы кинофорума по итогам зрительского голосования, и удостоилась права закрыть фестиваль.

"Из 40 фильмов 25 европейских стран, представленных на фестивале, зрители отдали предпочтение этой работе, - сообщил ТАСС арт-директор фестиваля Артем Рыжков. - Можно только предположить, почему: фильм "Моя собака Идиот" Атталя, который выступает в нем режиссером, сценаристом и актером, в полной мере соответствовал главной теме фестиваля - теме любви. Плюс, французское кино занимает важное место в европейском кинематографе, вызывает особые ассоциации у зрителя. Да и жанр комедии сыграл не последнюю роль при определении зрителями лучшего фильма нынешнего фестиваля".

Главный герой фильма - 50-летний писатель Анри переживает кризис: пропало вдохновение, не ладятся отношения с женой, не получается прийти ко взаимопониманию с выросшими детьми. Но когда Анри завязывает дружбу с огромной, наглой бездомной собакой, у него появляется шанс начать все заново.

По данным пресс-центра фестиваля, представленные в двухнедельной программе фильмы посмотрели более 3,5 тыс. человек. Кинопоказы проходили не только, традиционно, в Калининграде в кинотеатре "Заря", уникальной киноплощадке с 90-летней историей и ныне входящей в организацию Europa Cinemas, но и в кинозалах муниципалитетов в Балтийске, Гурьевске, Зеленоградске, Немане.

Фестиваль стал местом творческих встреч зрителей с режиссерами, продюсерами и актерами из Болгарии, Германии, Нидерландов, Хорватии, Эстонии, они представляли свои работы и перед показами.

Арт-директор кинофорума убежден, что фестиваль, проводимый представительством Евросоюза в России, посольствами, консульствами и институтами культуры стран ЕС при поддержке правительства Калининградской области, которому исполнилось 15 лет, будет развиваться и дальше. Важно, чтобы он был интересен не только калининградскому зрителю, но и гостям - самому широкому кругу деятелей кино-профессионалам кинематографа, был для них местом встреч. Рыжков также сообщил, что "есть планы провести в 2020 году в Калининграде еще один фестиваль кино стран Европейского Союза".