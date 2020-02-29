В Москве прошла премьера мюзикла "Воины духа" о подвиге псковских десантников

МОСКВА, 29 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Выборова/. Музыкальный спектакль о подвиге псковских десантников на Северном Кавказе "Воины духа", главные роли в котором исполнили актеры Дмитрий Дюжев, Никита Пресняков и Теона Дольникова, представили на ВТБ Арене в Москве в субботу.

Спектакль приурочен к 20-й годовщине подвига бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ. В основу сюжета легла история неравного боя псковских десантников с 2 тыс. боевиков в Аргунском ущелье Северного Кавказа. Из 90 солдат и офицеров 6-й роты выжили только шестеро.

"Эта история о псковских десантниках, которых пытались подкупить миллионом долларов, они на это не пошли. Из этой эпической, героической истории мы делаем военный блокбастер. На сцене стреляет абсолютно все, все виды стрелкового оружия, выезжает бронетранспортер", - сказала главный продюсер постановки Марина Ким.

Главный герой (Никита Пресняков) - молодой человек, увлеченный компьютерными играми. Он встает перед выбором: перейти в виртуальную вселенную или остаться в реальной жизни. Персонажи Дмитрия Дюжева (представитель реальности) и Игоря Миркурбанова (персонаж виртуального мира) пытаются соблазнить его преимуществами миров и перетянуть на свою сторону.

После сложной внутренней борьбы парень выбирает реальный мир с его истинными ценностями, он в составе шестой роты отправляется на военные действия на Северный Кавказ. Как считает Ким, обилие спецэффектов не отвлекает внимания от главной сюжетной линии. "У нас настолько сильная режиссерская группа, которой мы полностью доверяем. Режиссер Слава Кулаев - человек, чувствующий тонкую грань между жанрами, он ими мастерски жонглирует", - отметила она.

Актеры и спецэффекты

Помимо Дюжева, Преснякова и Дольниковой в спектакле также были задействованы артисты Игорь Жижикин, Юрий Мельников, Игорь Миркурбанов. "Мы встречались с семьей командира роты Марка Евтюхина, других погибших бойцов, с выжившими участниками событий", - отметил Дюжев. Актер рассказал, что беседовал также с отцом участника разведгруппы, участвовавшей в том сражении. "Он сказал, что для него честь, что его сын погиб не в криминальной схватке, а как Герой России. Во мне, как в отце двух сыновей, это рождает желание служить своей стране, воспитывать честь в подрастающем поколении", - поделился артист.

Музыкальный спектакль объединил десятки музыкальных направлений, от рэпа до рока. Сцены сражений дополнялись вспышками фаеров, взрывами, на полу под актерами разжигали открытый огонь, выезжали пожарные и полицейские машины. Фоном для шоу служили видеопроекции, в том числе зрителям представили фотографии из личных архивов участников тех событий.

Как добавила Ким, действие на сцене происходит с применением новейших технологий. "Мы заказали сеточные световые экраны, которые в России никогда еще не использовались. Они создают и эффект дополненной реальности, и голограммы, все это входит в контакт с каскадерами, которые спускаются по экрану", - сказала генпродюсер.

Финал шоу зрители встретили стоя. Спектакль завершила минута молчания в память о погибших. Гостями спектакля стали в том числе герои боя в Аргунском ущелье и члены семей погибших бойцов. По словам организаторов, все вырученные средства от продажи билетов на шоу передадут в благотворительный фонд помощи родственникам погибших. После премьеры в Москве шоу планируют показать в Пскове, Рязани и других городах России.

В фойе ВТБ Арены работала передвижная мемориальная выставка памяти 6-й роты, представляющая собой экспозицию из 84 фотографий погибших десантников с описанием трагических событиях в Аргунском ущелье. Ее организатором выступила Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ России.

Премьера музыкального спектакля "Воины духа" состоялась в июле 2004 года в СК "Олимпийский". Ее посетили более 25 тыс. зрителей. Повторный показ постановки состоялся в августе 2005 года на той же площадке и собрал 30 тыс. человек. В этом же году спектакль получил международную премию Show Awards за лучшие визуальные спецэффекты. Постановка спектакля "Воины духа" проходит при поддержке Министерства обороны РФ, ДОСААФ, Воздушно-десантных войск, Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".