Bach-fest соберет музыкантов из Германии, Италии, Франции, Швейцарии и России на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Музыканты из Германии, Италии, Франции, Швейцарии и России выступят на посвященном творчеству Иоганна Баха юбилейном десятом фестивале "Bach-fest", который пройдет в марте в Свердловской филармонии в Екатеринбурге.

На церемонии открытия фестиваля в воскресенье выступят, в частности, дирижер Мюнхенского Баховского хора и оркестра Ханс-Йорг Альбрехт и исполнитель музыкального инструмента гобой д'амур Филипп Нодель, сообщил журналистам арт-директор фестиваля Тарас Багинец. "[География участников X Bach-fest:] Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Екатеринбург, кроме этого европейские страны - Германия, Италия, Франция, Швейцария", - сказал он, пресс-служба же уточнила, что в открытии фестиваля наряду с Альбрехтом и Ноделем примет участие и сам Багинец, который исполнит композиции на органе.

В том числе в дни фестиваля в Екатеринбурге выступят крупнейший немецкий дирижер-капельмейстер Кафедрального собора в Шпайере Лео Кремер, один из самых известных клавесинистов мира Жаном Рондо, представляющий на фестивале Швейцарию виолончелист Денис Северин, известный российский скрипач Павел Милюков, контртенор Артем Крутько.

"Мы старались на этот фестиваль помимо традиционных новых имен пригласить тех музыкантов, которые были с нами десять лет фестиваля", - пояснил Багинец.

Альбрехт в свою очередь отметил, что, несмотря на то, что в русской традиции в музыке много напряжения, страсти, здесь гостям фестиваля предлагается все же поддаться влиянию музыки барокко и расслабиться. "Мы очень счастливы сделать здесь этот фестиваль. Международное сообщество музыкантов, музыканты разных поколений - мы делаем этот фестиваль вместе", - добавил он.

Чем удивит юбилейный фестиваль

Темой юбилейного фестиваля стало итальянское музыкальное искусство. "Итальянская музыка очень сильно влияла не только на Европу того времени, она повлияла на музыку России - эту музыку играла вся Европа. Бах это слышал, играл, перекладывал концерты Вивальди для органа, клавесина, поэтому влияние итальянской музыки на личность Баха было огромным. Проследить его, услышать какие-то знакомые, родственные интонации музыки Баха и итальянских композиторов мы сможем в течение нашего фестиваля", - рассказал Багинец.

Кроме того, свое отражение на фестивале получит творчество Баха последнего периода его жизни в Лейпциге. Так, откроет фестиваль Месса си минор, признанная одной из самых величественных творений мировой музыкальной культуры, в исполнении Уральского молодежного симфонического оркестра, Симфонического хора и солистов под управлением дирижера Альбрехта.

"Финал жизни и творчества барочного гения станет главной темой "Органного диалога", в который вступят музыкальный критик Артем Варгафтик и органист Тарас Багинец", - также рассказали в филармонии.

Ранее сообщалось, что в рамках юбилейного фестиваля в Екатеринбурге впервые выступит один из самых авторитетных интерпретаторов баховской музыки и один из самых почитаемых мэтров европейского органного искусства, главный органист Базилики Сан Симпличиано в Милане Лоренцо Гьельми.

Международный Баховский фестиваль Bach-fest пройдет с 1 по 31 марта в Екатеринбурге, также часть программы будет представлена в Асбесте. Он приурочен к 21 марта - дню рождения Баха. В прошлом году в фестивале приняли участие три оркестра, два хора, ансамбль старинной музыки.