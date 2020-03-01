Студент ГИТИСа поставил в "Современнике" пьесу израильского классика Ханоха Левина "Крум"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Московский театр "Современник" на своей "Другой сцене" представит в воскресенье премьеру спектакля "Крум" по пьесе классика израильской драматургии Ханоха Левина, постановкой которого руководил студент пятого курса режиссерского факультета ГИТИСа Андрей Маник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Студент 5-го курса режиссерского факультета ГИТИСа (мастерская Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова) Андрей Маник прежде уже выпустил в "Современнике" спектакль "Что вы делали вчера вечером?", созданный по пьесам современного российского драматурга-абсурдиста Дмитрия Данилова. Премьера той постановки состоялась в январе. А в первый день марта молодой режиссер представляет новую работу - спектакль по пьесе классика израильской драматургии Ханоха Левина "Крум", - сказала представитель пресс-службы.

Она отметила, что Ханох Левин (1943-1999) писал комедии, трагедии, театральные скетчи, много работал в жанре политической сатиры, часто сам ставил свои произведения на сценах театров Израиля. Его пьесы шли и продолжают идти в разных странах мира. В том числе и достаточно широко в российских театрах.

Герой пьесы "Крум" - мужчина средних лет, считающий себя писателем. Он возвращается домой из-за границы, где не добился никаких успехов ни на литературном поприще, ни на каком другом. В планах у него написать сильное и большое произведение, но не сейчас, а потом, когда-нибудь, когда наступит подходящий момент. Лишь смерть лучшего друга заставляет его понять, что есть вещи, которые посильнее любых, пусть даже самых красивых идей.

"Для меня пьеса "Крум" о том, как человек теряет ощущение жизни. Главный герой настолько охвачен большими идеями, планами, мечтаниями, претензиями ко всему вокруг, что не чувствует своего участия в жизни, она как будто проходит мимо. В моем поколении я вижу таких людей огромное количество", - сказал режиссер Андрей Маник, которого цитирует пресс-служба.

Вместе с режиссером над спектаклем "Крум" в "Современнике" работали сценограф и художник по костюмам Евгения Ржезникова, композитор Георгий Мнацаканов. Исполнителями ролей выступают Георгий Токаев, Инна Тимофеева, Елена Козина, Клавдия Коршунова, Полина Рашкина, Наталья Ушакова, Николай Клямчук, Владимир Комаров, Дмитрий Смолев, Александр Хованский, Игорь Царегородцев. Премьерные показы пройдут 1 и 18 марта, 10 и 24 апреля.