{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кирилл Серебренников станет режиссером гала-концерта фонда "Подари жизнь" в Большом театре

Все средства, вырученные от продажи билетов на мероприятие, пойдут на лечение детей

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Гала-концерт звезд мировой оперы и балета, организованный благотворительным фондом "Подари жизнь", впервые состоится на Исторической сцене Большого театра России 6 апреля. Режиссером вечера выступит Кирилл Серебренников, ведущими концерта станут соучредитель фонда "Подари жизнь", актриса Чулпан Хаматова и попечитель фонда Риналь Мухаметов, сообщили в воскресенье ТАСС устроители мероприятия.

"Это не просто очередной благотворительный концерт, - сказала Хаматова. - Это, в первую очередь, уникальное культурное событие. Уникальное, потому что ради помощи тяжелобольным детям на одной сцене впервые соберутся оперные и балетные звезды мировой величины. Я мечтаю о том, чтобы в благотворительность люди приходили не только через события, связанные с горем и чувством жалости, но и через такие яркие, незабываемые мероприятия, поэтому всех приглашаю и жду 6 апреля в Большом театре".

Ради помощи детям

В беседе с ТАСС Хаматова рассказала, как возникла идея этого вечера и как проходит ее воплощение.

"Летом я встретилась с оперной певицей Аней Горячевой и услышала от нее прекрасное предложение - собрать звезд оперы и провести благотворительный концерт в пользу наших детей, подопечных фонда "Подари жизнь", - поделилась актриса. "Мне эта идея показалось прекрасной, - продолжила она, - Я не знаю, чтобы что-то подобное проводилось в России, когда звезды оперы собираются на одной сцене ради помощи детям".

"Когда фонд только начинался, мы проводили благотворительные концерты с участием рок- и поп-исполнителей. Но благотворительный гала с участием артистов оперы - а к нам присоединились еще и звезды балета - такого еще не было", - уточнила Хаматова.

"Я сразу же стала договариваться с Большим театром, они пошли навстречу и дали площадку бесплатно", - отметила актриса. "А затем начался какой-то просто волшебный процесс: артисты находили даты в своих сумасшедших графиках, которые расписаны на год вперед. Сразу же к нам присоединился дирижер Дмитрий Корчак, который будет управлять симфоническим оркестром, Кирилл Серебренников включился в работу как режиссер, а Юрий Посохов и Максим Петров - как балетмейстеры", - рассказала соучредитель фонда "Подари жизнь".

По ее словам, "все, конечно, отказались от гонораров и уже не первый месяц работают над потрясающей, уникальной программой, которую не покажут по телевизору и которая пройдет один-единственный раз". "Когда искусство и благотворительность вот так объединяются, я думаю, это самое прекрасное, что можно увидеть", - считает Хаматова. Она добавила, что все средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на лечение детей - подопечных фонда "Подари жизнь".

Мнения участников проекта

"Надеемся, этот гала-концерт будет человечным, теплым, искренним и совершенно не снобским, потому что люди, которые выйдут на сцену в этот день, заряжены идеей помогать детям, которые в этом остро нуждаются", - отметил режиссер вечера Кирилл Серебренников.

В программе примут участие премьер балета Большого театра Вячеслав Лопатин, оперная певица, заслуженная артистка Татарстана и солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина, пианистка Екатерина Сканави, латвийская оперная певица Марина Ребекка, оперная певица заслуженная артистка России Агунда Кулаева, оперная певица Анна Горячева и другие артисты.

В концерте также выступит прима-балерина Мариинского театра народная артистка России Диана Вишнева. По ее мнению, "искусство обладает сильнейшим качеством - умением объединять и проникать в самую душу". "Я рада, что как артист своим творчеством могу приносить не только вдохновение, но и помогать. Надеюсь, что наш концерт своей искренностью в желании помочь сумеет привлечь внимание неравнодушных и затронет людские сердца", - сказала Вишнева.

"Подари жизнь" - благотворительный фонд, учрежденный в 2006 году актрисами Диной Корзун и Чулпан Хаматовой с целью помощи детям с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Фонд не только собирает деньги на лечение - "Подари жизнь" регулярно устраивает донорские акции, организует работу тысяч волонтеров по всей России, помогает медицинским учреждениям, оказывает психологическую поддержку, проводит ежегодные концерты в поддержку детей с участием известных артистов. Генеральным партнером гала-концерта в Большом театре станет Сбербанк.

Теги
РоссияСеребренников, Кирилл СеменовичХаматова, Чулпан Наилевна
Реклама на ТАСС
Студент ГИТИСа поставил в "Современнике" пьесу израильского классика Ханоха Левина "Крум"
Премьерные показы пройдут 1 и 18 марта, 10 и 24 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС