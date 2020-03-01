Кирилл Серебренников станет режиссером гала-концерта фонда "Подари жизнь" в Большом театре

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Гала-концерт звезд мировой оперы и балета, организованный благотворительным фондом "Подари жизнь", впервые состоится на Исторической сцене Большого театра России 6 апреля. Режиссером вечера выступит Кирилл Серебренников, ведущими концерта станут соучредитель фонда "Подари жизнь", актриса Чулпан Хаматова и попечитель фонда Риналь Мухаметов, сообщили в воскресенье ТАСС устроители мероприятия.

"Это не просто очередной благотворительный концерт, - сказала Хаматова. - Это, в первую очередь, уникальное культурное событие. Уникальное, потому что ради помощи тяжелобольным детям на одной сцене впервые соберутся оперные и балетные звезды мировой величины. Я мечтаю о том, чтобы в благотворительность люди приходили не только через события, связанные с горем и чувством жалости, но и через такие яркие, незабываемые мероприятия, поэтому всех приглашаю и жду 6 апреля в Большом театре".

Ради помощи детям

В беседе с ТАСС Хаматова рассказала, как возникла идея этого вечера и как проходит ее воплощение.

"Летом я встретилась с оперной певицей Аней Горячевой и услышала от нее прекрасное предложение - собрать звезд оперы и провести благотворительный концерт в пользу наших детей, подопечных фонда "Подари жизнь", - поделилась актриса. "Мне эта идея показалось прекрасной, - продолжила она, - Я не знаю, чтобы что-то подобное проводилось в России, когда звезды оперы собираются на одной сцене ради помощи детям".

"Когда фонд только начинался, мы проводили благотворительные концерты с участием рок- и поп-исполнителей. Но благотворительный гала с участием артистов оперы - а к нам присоединились еще и звезды балета - такого еще не было", - уточнила Хаматова.

"Я сразу же стала договариваться с Большим театром, они пошли навстречу и дали площадку бесплатно", - отметила актриса. "А затем начался какой-то просто волшебный процесс: артисты находили даты в своих сумасшедших графиках, которые расписаны на год вперед. Сразу же к нам присоединился дирижер Дмитрий Корчак, который будет управлять симфоническим оркестром, Кирилл Серебренников включился в работу как режиссер, а Юрий Посохов и Максим Петров - как балетмейстеры", - рассказала соучредитель фонда "Подари жизнь".

По ее словам, "все, конечно, отказались от гонораров и уже не первый месяц работают над потрясающей, уникальной программой, которую не покажут по телевизору и которая пройдет один-единственный раз". "Когда искусство и благотворительность вот так объединяются, я думаю, это самое прекрасное, что можно увидеть", - считает Хаматова. Она добавила, что все средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на лечение детей - подопечных фонда "Подари жизнь".

Мнения участников проекта

"Надеемся, этот гала-концерт будет человечным, теплым, искренним и совершенно не снобским, потому что люди, которые выйдут на сцену в этот день, заряжены идеей помогать детям, которые в этом остро нуждаются", - отметил режиссер вечера Кирилл Серебренников.

В программе примут участие премьер балета Большого театра Вячеслав Лопатин, оперная певица, заслуженная артистка Татарстана и солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина, пианистка Екатерина Сканави, латвийская оперная певица Марина Ребекка, оперная певица заслуженная артистка России Агунда Кулаева, оперная певица Анна Горячева и другие артисты.

В концерте также выступит прима-балерина Мариинского театра народная артистка России Диана Вишнева. По ее мнению, "искусство обладает сильнейшим качеством - умением объединять и проникать в самую душу". "Я рада, что как артист своим творчеством могу приносить не только вдохновение, но и помогать. Надеюсь, что наш концерт своей искренностью в желании помочь сумеет привлечь внимание неравнодушных и затронет людские сердца", - сказала Вишнева.

"Подари жизнь" - благотворительный фонд, учрежденный в 2006 году актрисами Диной Корзун и Чулпан Хаматовой с целью помощи детям с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Фонд не только собирает деньги на лечение - "Подари жизнь" регулярно устраивает донорские акции, организует работу тысяч волонтеров по всей России, помогает медицинским учреждениям, оказывает психологическую поддержку, проводит ежегодные концерты в поддержку детей с участием известных артистов. Генеральным партнером гала-концерта в Большом театре станет Сбербанк.