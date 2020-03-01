В Якутии назвали имена лауреатов фестиваля короткометражного кино "Метры"

ЯКУТСК, 1 марта. /ТАСС/. Имена победителей назвали на первом международном кинофестивале короткометражного кино "Метры", который прошел в Якутске с 29 февраля по 1 марта. На фестиваль было подано около 130 заявок из разных городов России, а также зарубежных стран, сообщил в воскресенье ТАСС директор фестиваля Максим Едукин.

Международный кинофестиваль короткометражного кино "Метры" организован в Якутске в первый раз силами энтузиастов. К участию в конкурсной программе допускались картины с хронометражем от 5 до 30 минут. Фильмы оценивались по пятибалльной системе членами жюри из четырех человек.

"В номинации "Мобильный фильм" (фильм, снятый на мобильный телефон) выиграла картина Евгения Николаева"Өһүөн" (переводится с якутского как мстительность). Лучшим анимационным фильмом стала работа Сардааны Отовой "Форма". Лучшим среди документальных фильмов признан "Удельный" Алексея Красновского. В номинации "Игровой фильм" победил "Последний бой" Дмитрия Кузьмина из города Нерюнгри. Специального приза жюри удостоилась картина "Никто не забыт, ничто не забыто" Иннокентия Лебедева", - сообщил Едукин.

Организаторы получили около 130 заявок, из них отобрали 15 фильмов на четыре основные номинации. "Самый популярный жанр, как мы выяснили, это документальное и игровое кино. [Подали заявки] из Центральной России, Республики Татарстан, Франции, Испании, Хорватии, Украины и Грузии. [В конкурсную программу] попала одна испанская картина, также одна украинская и грузинская", - сказал Едукин.

"Основная суть любого кинофестиваля - донести авторское кино до зрителя: короткометражное кино не попадает в прокат. Мы [собрались вместе], чтобы развить короткометражное кино, как предпосылку для развития большого кино. Короткометражное кино - всегда трамплин. Не существует режиссеров, которые снимали бы только короткий метр", - добавил Едукин.

В следующем году, по словам Едукина, предполагается увеличить количество номинаций. Зимой энтузиасты намерены создать кинотеатр из льда и снега и провести кинопоказ под открытым небом в условиях низких температур, установив тем самым рекорд. Отмечается, что кинофестиваль станет ежегодным.