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Умерла народная артистка России и Мордовии Мария Антонова

Известной певице было 93 года, она умерла после продолжительной болезни

ТАСС, 1 марта. Народная артистка России и Республики Мордовия певица Мария Антонова умерла в возрасте 93 года после продолжительной болезни. Прощание со знаменитой исполнительницей состоится в Русском драматическом театре в Саранске 3 марта, сообщила ТАСС в воскресенье министр культуры региона Светлана Баулина.

"К сожалению, Мария Антонова скончалась. Мы сегодня утром были в ее доме, разговаривали с дочерью. Занимались организацией похорон, прощание состоится 3 марта в Русском драматическом театре с 09:00 до 11:00 мск. Потом будет митинг, в 11:30 - отпевание в кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова", - сообщила Баулина.

В последнее время народная артистка болела, но продолжала интересоваться культурной жизнью и принимать гостей. "Мария Николаевна болела в последнее время, но надо отметить, всегда приветливо встречала гостей, интересовалась общественной жизнью, сферой культуры", - добавила министр.

Мария Антонова родилась в Мордовии в 1926 году. Песня "Умарина" (яблонька с мордовского - прим. ТАСС) в ее исполнении стала визитной карточкой республики. Она была солисткой ансамбля песни и танца "Умарина" и Мордовской государственной филармонии. С 1996 года в регионе проводится фестиваль-конкурс исполнителей народной песни имени Марии Антоновой.

Теги
РоссияМордовия
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