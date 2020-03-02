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Более 40 фильмов вошли в программу фестиваля российского кино в Париже

Киносмотр будет проходить в течение девяти дней

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Фестиваль российского кино "Когда русские удивляют" в понедельник вечером начнется в Париже. Как сообщили ТАСС организаторы киносмотра, он будет проходить в пяти парижских кинозалах на протяжении девяти дней, его программа включает более 40 кинолент.

На открытии фестиваля в кинотеатре "Бальзак" у Елисейских полей будет показан фильм Ларисы Садиловой "Однажды в Трубчевске" (2019), включенный в минувшем году в программу "Особый взгляд" международного киносмотра в Канне. Парижане увидят в эти дни и другую каннскую картину - "Дылда" (2019) Кантемира Балагова.

В фестивальной афише - драматическая лента Карена Шахназарова "Палата №6" (2009), а также российские кинопремьеры последних месяцев - "Верность" (2019) Нигины Сайфуллаевой, криминальная драма Бориса Акопова "Бык" (2019) и фильм "Большая поэзия" (2019) Александра Лунгина, представляющего новое поколение знаменитой кинодинастии.

Из золотой коллекции

В целом программа фестиваля включает четыре десятка полнометражных кинолент. Вниманию парижан предложены фильмы "Большой" (2017) и "Подмосковные вечера" (1994) Валерия Тодоровского, "Франкофония" (2015) и "Мать и сын" (1997) Александра Сокурова, "В той стране" (1997) Лидии Бобровой. На специальных сеансах будут показаны ленты, составившие славу советского кинематографа, - "Октябрь" (1927) Сергея Эйзенштейна, "Баллада о солдате" (1959) Григория Чухрая, "Я шагаю по Москве" (1963) Георгия Данелии.

"Русские удивляли нас на протяжении всей истории - своим огнем, энергией, воображением, творческой мощью и отвагой, - отметила президент фестиваля, известная французская киноактриса и писательница Маша Мериль. - У них есть все, чтобы снимать незабываемое кино, достойно продолжающее традиции великой русской литературы и великой музыки".

По словам главы парижского киноконкурса, в этом году его программа "продемонстрирует, что русские не перестают восхищать". Как считает она, в России ничего не делают наполовину: "если любят, так любят, если верят, так верят, если мечтают, так мечтают".

Удивительная судьба

Маша Мериль родилась в Рабате в семье русских эмигрантов, княжеской четы Гагариных. Она окончила театральную школу в Париже, играла в столичных театрах, снималась у корифеев французского кинематографа Эрика Ромера, Жерара Ури. Именно по совету последнего она взяла себе артистический псевдоним Маша Мериль.

Свою первую главную роль она сыграла в картине Жан-Люка Годара "Замужняя женщина" (Une femme mariee, 1964). Она много и успешно работала в театре, была признана одной из лучших французских театральных актрис. Мериль также гастролирует по миру со своим спектаклем "Священный огонь" (Feu sacre) по мотивам произведений Жорж Санд.

В дни фестиваля она представит парижанам свой новый роман из жизни русской эмиграции "Ваня, Вася и дочь Васи" (Vania, Vassia et la fille de Vassia, 2020).

Под патронатом "Русских сезонов"

Разностороннее творчество актрисы поддерживал ее спутник, композитор Мишель Легран, автор музыки более чем к 200 фильмам, в том числе к культовой французской киноленте "Шербурские зонтики" (Les Parapluies de Cherbourg, 1964). Впервые они встретились на кинофестивале в Рио-де-Жайнеро в сентябре 1964 года и на многие годы сохранили воспоминания об этой встрече. В 2014 году Легран и Мериль венчались в русском православном соборе Александра Невского в Париже. Ушедший из жизни в прошлом году Легран, по словам Мериль, был влюблен в Россию и активно помогал ей в ее фестивальном проекте.

В этом году парижский киносмотр входит в программу фестиваля искусств "Русские сезоны", который включает во Франции более 400 мероприятий. В рамках этого масштабного международного культурного проекта, информационным партнером которого является агентство ТАСС, показы российских фильмов будут проходить не только в Париже и столичном округе, но и в ряде французских регионов.

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