Минкультуры готово к изменениям графика мероприятий в КНР в случае необходимости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. График культурных мероприятий, запланированных Россией на территории КНР, где в конце декабря была обнаружена вспышка коронавируса, корректируется. Об этом журналистам в понедельник сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в Екатеринбурге.

Выставка президента Российской академии художеств (РАХ), скульптора и художника Зураба Церетели, которая должна была открыться в марте в Национальном музее искусств Китая в Пекине, перенесена на конец 2020 года - начало 2021 года. Это связано с рекомендациями Министерства культуры РФ по ограничению проведения российско-китайских культурных мероприятий из-за коронавируса.

"Сейчас корректируется ряд графиков, но совершенно не существенно, мы очень аккуратно следим за этими событиями и каких-то планов. Рано говорить о серьезных корректировках", - сказала министр, отвечая на вопрос о переносах культурных мероприятий и гастролей из-за коронавируса.

По ее словам, министерство готово к изменениям графика культурных мероприятий в случае необходимости. "Есть огромное количество организаций, которые сами принимают решение. Не обязательно же директивы из министерства. Пока есть ансамбль Моисеева, который изменил свой гастрольный график по вполне понятным причинам, в том числе и транспортным", - сказала она.

Ранее стало известно, что гастроли Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева, которые должны были состояться в конце февраля в Китае, перенесены на год из-за опасности распространения коронавируса.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее, всего же случаи заражения были выявлены в 65 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.