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В Словении умер германский художник Улай

Франк Уве Лайсипен умер после продолжительной болезни

ЛЮБЛЯНА, 2 марта. /ТАСС/. Германский художник-концептуалист Франк Уве Лайсипен, более известный под творческим псевдонимом "Улай", умер в Любляне. Об этом в понедельник сообщил новостной портал 24Uhr со ссылкой на друга умершего, словенского режиссера Дамьяна Козоле.

"Улай умер этой ночью после продолжительной болезни", - приводит портал слова Козоле.

Художник родился в 1943 году в городе Золинген в Германии. Он стал известен благодаря фотоработам и разнообразным арт-перфомансам. Наибольшую популярность получил в годы творческого сотрудничества с сербской художницей Мариной Абрамович. В последние годы Лайсипен проживал в столице Словении.

Теги
ГерманияСловения
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