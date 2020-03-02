В Петербурге простились с главным режиссером Театра на Васильевском Владимиром Тумановым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. / ТАСС/. Прощание с главным режиссером Театра на Васильевском Владимиром Тумановым прошло в понедельник в Петербурге. Среди тех, кто пришел проститься с ним, были коллеги по театру и ученики его актерской мастерской.

На гражданской панихиде выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и выразил соболезнования. "Его спектакли - пронзительные, тонкие, исполненные гуманизма, любви к человеку - запомнились и полюбились жителям Ленинградской области, других регионов, где с успехом гастролировал наш областной Театр на Васильевском. В этот трудный час разделяю горечь утраты с родными и близкими Владимира Анатольевича Туманова, с коллективом Театра на Васильевском, со всеми, кому посчастливилось служить великому сценическому искусству вместе с этим выдающимся режиссером и замечательным, добрым, искренним человеком", - сказал губернатор.

В апреле в Петербурге пройдет Второй международный Ленинградский областной фестиваль театров LOFT. Выступивший на прощании художественный руководитель - директор Театра на Васильевском Владимир Словохотов предложил учредить на этом смотре Премию имени Владимира Туманова для наиболее ярко проявившего себя участника фестиваля.

Отпевание прошло в храме Смоленской иконы Божией Матери, Владимира Туманова похоронили на Смоленском кладбище.