Вокалистка из США Джейн Монхайт выступит на открытии джазового фестиваля в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Джейн Монхайт, двукратный номинант на премию "Грэмми", выступит на открытии XX-го Международного фестиваля "Триумф джаза" в Петербурге 11 марта. Певица исполнит джазовые стандарты (общеизвестные инструментальные пьесы, основа для обработки или импровизации), созданные специально для нее известными аранжировщиками, сообщил в понедельник на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС руководитель Московского джазового оркестра и арт-директор фестиваля "Триумф джаза" Игорь Бутман.

"На фестивале выступит мой оркестр, с которым будет солировать номинантка на несколько премий "Грэмми", замечательная вокалистка Джейн Монхайт. С ней мы познакомились, когда она была еще совсем юной девочкой. Познакомились в городе, который называется Москва, в штате Айдахо, на большом джазовом фестивале Лайонела Хэмптона. Там я ее впервые услышал и был поражен ее знанием джаза, великолепным голосом, эффектной внешностью. Она привезла аранжировки джазовых стандартов, которые были сделаны специально для нее, поэтому мы учим эту программу, мы готовимся вместе с ней", - сказал Бутман.

Американская вокалистка совместно с Московским джазовым оркестром исполнит джазовые стандарты в новой аранжировке, которые для певицы создавали несколько аранжировщиков, в том числе известный американский композитор Патрик Уильямс. Монхайт и оркестр Игоря Бутмана уже выступали совместно, первый подобный концерт прошел в 2012 году в Москве. По словам Бутмана, Монхайт солировала с его оркестром и на московском концерте в 2018 году и произвела на музыкантов и зрителей сильное впечатление.

Церемония открытия фестиваля "Триумф джаза" впервые пройдет в Петербурге, в БКЗ "Октябрьский" 11 марта. Остальные мероприятия фестиваля, который продлится пять дней, состоятся в Москве и в Туле при участии музыкантов из России, США и Израиля. Помимо Монхайт, на открытии выступит группа Spyro Gyra, основанная в США в 1974 году и работающая в стиле джаз-фьюжн. Spyro Gyra также выступит в Московском международном Доме музыки 13 марта и в Тульской областной филармонии имени И. А. Михайловского 12 марта. Израильские музыканты из Avishai Cohen Trio сыграют произведения из новой программы Arvoles 14 марта в Москве. Помимо зарубежных звезд джаза, на площадках фестиваля выступят российские исполнители, в том числе победитель престижного Международного конкурса гитаристов Института джаза имени Херби Хэнкока Евгений Побожий.

Международный фестиваль "Триумф джаза"

Первый международный фестиваль "Триумф джаза" прошел в Москве в 2001 году. Предтечей "Триумфа" стали два "Независимых джаз-фестиваля", организованные Игорем Бутманом в конце 1990-х годов. После трехлетнего перерыва фестиваль вернулся на московскую сцену уже под новым названием - "Триумф джаза". За прошедшие 18 лет на "Триумфе джаза" впервые в России выступили известные джазовые музыканты, среди которых Ди Ди Бриджуотер, Гэри Бертон, Джой ди Франческо и другие.