Ивановские студенты-художники представят на выставке около 100 портретов ветеранов

ИВАНОВО, 2 марта. /ТАСС/. Студенты Ивановского художественного училища им. М. И. Малютина представят к 75-летию Победы выставку почти 100 графических и живописных портретов ветеранов Великой Отечественной войны, которые они рисовали на протяжении всего года. Об этом ТАСС в понедельник рассказала педагог училища Виктория Неткачева.

"На протяжении всего учебного года наши студенты встречаются с ветеранами войн и тружениками тыла для того, чтобы сделать их графические и живописные портреты. Задача проекта - сохранить на бумаге их образ, с помощью обычного карандаша и бумаги пронести память о ветеранах через года. Для этого в преддверии празднования Дня Победы будет организована большая выставка лучших работ наших студентов, мы представим около 100 портретов ветеранов, 86 из которых будут графическими, то есть нарисованными карандашом, остальные - маслом", - сказала собеседница агентства.

Выставку представят в Музейно-выставочном центре города Иваново, сейчас идет оформление готовых работ в багетной мастерской.

Портреты ветеранов в Ивановском художественном училище студенты рисуют с 2015 года. За это время ребята создали свыше тысячи работ. В этом году в проекте участвуют более 40 моделей - именно так студенты-художники называют героев своих картин - офицеров, солдат, блокадников, медсестер госпиталей и многих других. Так, например, самой старшей из них - Тамаре Николаевне Кухарук - в мае этого года исполнится 98 лет.

"С каждым годом для нас реализация этого проекта становится все сложнее: ветераны уходят, их все меньше и меньше. Кроме того, на написание картины требуется от 1,5 до 2 часов. Все это время модель должна неподвижно сидеть. Разумеется, в столь почтенном возрасте для многих из них это очень непросто. Но даже несмотря на это, некоторые из них с удовольствием сами приезжают в училище, чтобы позировать, говорят, что для них - это маленький праздник и первый настоящий портрет в их жизни. К другим мы сами выезжаем на дом, также мы сотрудничаем с домом-интернатом для ветеранов войн и труда", - сказала Неткачева.

Во время написания картины натурщики рассказывают авторам работ о себе и своей непростой жизни. Это позволяет точнее передать в портрете характер и судьбу человека и является обязательным условием проекта, говорят педагоги училища. "В глазах этих людей есть все - и боль, и страдания, и радость. В их морщинках читается вся их жизнь, это особенные, очень красивые лица, наша задача сохранить память о них", - говорит Неткачева.

Новый уровень

В этом году ивановский проект "Портрет ветерана" решено вывести на всероссийский уровень, распространив на другие регионы. Инициатором этой идеи выступила куратор проекта Елизавета Баранова. "В настоящий момент свое желание поддержать наш проект подтвердили художественные училища в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, попутно идет обсуждение с коллегами из Белоруссии", - сказала Баранова.

Кроме того, проект вызвался поддержать губернатор Станислав Воскресенский, согласившись стать его амбассадором. Как уточнили ТАСС в областном правительстве, Воскресенский информирует о нем глав других регионов и федеральные органы власти, чтобы проект расширил географию.