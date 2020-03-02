20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минкультуры прокомментировали отсутствие в мультфильме "Вперед" ЛГБТ-персонажа

Для выдачи прокатного удостоверения ведомство рассматривало мультфильм в переводе, в котором не было фразы, определяющей ориентацию одного из персонажей

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Министерство культуры РФ рассматривало для выдачи прокатного удостоверения мультфильм компаний Disney и Pixar "Вперед" в переводе, в котором не было фразы, определяющей ориентацию одного из персонажей. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

Ранее портал "Кинопоиск" сообщал, что в российском переводе анимационного фильма реплика ЛГБТ-персонажа, определяющая его пол и ориентацию, была заменена на нейтральную.

"В сданном в Минкультуры России мультфильме отсутствует спорный момент, вызвавший резонанс в СМИ", - сказал представитель пресс-службы.

Как добавили в министерстве, на основании представленных прокатчиком документов мультфильму "Вперед" выдано прокатное удостоверение с рейтингом 6+. Выход в прокат намечен на 5 марта 2020 года.

В пресс-службе подчеркнули, что в мультфильме экспертами не было обнаружено материалов, противоречащих выпуску в российский прокат. "Прокатное удостоверение выдано в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2016 номер 143, которым утверждаются правила, где в пункте 18 содержится исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения. При рассмотрении указанных материалов ни одного основания для отказа не выявлено", - отметил представитель пресс-службы.

Представитель прокатной компании Disney Studios, занимающейся продвижением фильма в РФ, предоставить комментарий отказалась.

Главные герои мультфильма братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты, которые живут в мире, населенном различными сказочными существами: троллями, гоблинами, гномами и другими. 

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Евровидение-2020"
Киркоров назвал участие Little Big в "Евровидении" очень перспективным для России
По словам певца, группа способна расшевелить европейскую публику
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС