В Минкультуры прокомментировали отсутствие в мультфильме "Вперед" ЛГБТ-персонажа

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Министерство культуры РФ рассматривало для выдачи прокатного удостоверения мультфильм компаний Disney и Pixar "Вперед" в переводе, в котором не было фразы, определяющей ориентацию одного из персонажей. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

Ранее портал "Кинопоиск" сообщал, что в российском переводе анимационного фильма реплика ЛГБТ-персонажа, определяющая его пол и ориентацию, была заменена на нейтральную.

"В сданном в Минкультуры России мультфильме отсутствует спорный момент, вызвавший резонанс в СМИ", - сказал представитель пресс-службы.

Как добавили в министерстве, на основании представленных прокатчиком документов мультфильму "Вперед" выдано прокатное удостоверение с рейтингом 6+. Выход в прокат намечен на 5 марта 2020 года.

В пресс-службе подчеркнули, что в мультфильме экспертами не было обнаружено материалов, противоречащих выпуску в российский прокат. "Прокатное удостоверение выдано в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2016 номер 143, которым утверждаются правила, где в пункте 18 содержится исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения. При рассмотрении указанных материалов ни одного основания для отказа не выявлено", - отметил представитель пресс-службы.

Представитель прокатной компании Disney Studios, занимающейся продвижением фильма в РФ, предоставить комментарий отказалась.

Главные герои мультфильма братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты, которые живут в мире, населенном различными сказочными существами: троллями, гоблинами, гномами и другими.