Little Big представит Россию на "Евровидении"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Группа Little Big представит Россию на международном конкурсе "Евровидение - 2020", который пройдет в мае в Роттердаме. Об этом было объявлено в понедельник в эфире Первого канала.

"Первый канал принял решение, что эта миссия будет доверена группе Little Big из Санкт-Петербурга", - объявил ведущий программы "Время" Кирилл Клейменов. Премьера песни состоится в ближайшие дни. "Главное - любить свое дело и постоянно работать. Моя жизненная позиция - делай, что делаешь, и будь, что будет. Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на "Евровидении", но раз выпал - мы сделаем все, что в наших силах. А дальше - будь что будет", - сказал Первому каналу вокалист группы Илья Прусикин.

'Little Big/YouTube'