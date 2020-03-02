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"Евровидение-2020"

Киркоров назвал участие Little Big в "Евровидении" очень перспективным для России

По словам певца, группа способна расшевелить европейскую публику
Певец Филипп Киркоров Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Певец Филипп Киркоров
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Группа Little Big достойна представить Россию на международном конкурсе "Евровидение-2020", который пройдет в мае в Роттердаме, считает народный артист России Филипп Киркоров, неоднократно готовивший участников для европейского смотра.

"Выбор Первого канала неожиданен и, на мой взгляд, невероятно перспективен. Группа свежая, музыка у них модная, и расшевелить европейскую тусовку они способны, как никто. Будем болеть за Little Big, я их поклонник", - признался ТАСС Киркоров, который участвует в подготовке конкурсантов от Молдавии и Эстонии на "Евровидении-2020".

По его мнению, коллектив давно готовился к участию в "Евровидении". "Надо отдать должное креативу Константина Львовича [Эрнста, гендиректора Первого канала], который сделал такой выбор", - добавил певец.

О том, что группа Little Big будет представлять Россию на "Евровидении", было объявлено в понедельник в эфире Первого канала. Премьера песни состоится в ближайшие дни. Little Big предстоит побороться за право выхода в финал. Согласно жеребьевке, российские участники выступят в первой части первого полуфинала 12 мая.

Группа Little Big, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, играет в стилях панк, поп и рейв. Участники коллектива: вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал 23 млн просмотров на Youtube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 млн пользователей. Группа часто гастролирует в Европе.

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. Логотипом смотра выбран круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии, а девизом - "Откройся" (Open Up).

Теги
РоссияКиркоров, Филипп Бедросович"Евровидение-2020"
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