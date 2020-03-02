Вокалист Little Big рассказал о песне для "Евровидения"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Группа Little Big, которая будет представлять Россию на "Евровидении" в Роттердаме в мае этого года, исполнит на конкурсе веселый трек "с бразильским оттенком". Об этом рассказал ТАСС в понедельник вокалист коллектива Илья Прусикин.

"Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком. Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что группа чувствует "огромный груз ответственности". "Потому что это - представлять страну. Поначалу была радость, а потом пришел страх. Но мы сделаем все, что от нас зависит, и постараемся не упасть в грязь лицом", - сказал Прусикин.

Ранее в эфире Первого канала было объявлено, что Россию на "Евровидении-2020" представит группа Little Big из Санкт-Петербурга. Премьера песни состоится в ближайшие дни.

Little Big предстоит побороться за выход в финал. Согласно жеребьевке, российские участники выступят в первой части первого полуфинала 12 мая. Их соперниками станут артисты из Австралии, Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Израиля, Ирландии, Кипра, Литвы, Македонии, Мальты, Норвегии, Румынии, Словении, Украины, Хорватии, Швеции.

Группа Little Big, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, играет в стилях панк, поп и рейв. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрели уже более 350 млн пользователей. Группа часто гастролирует в Европе.

"Евровидение"

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. Логотипом смотра выбран круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии, а девизом - "Откройся" (Open Up).

Нидерланды получили право на проведение "Евровидения" в 2020 году после того, как в 2019 году конкурс выиграл представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade. Российский представитель Сергей Лазарев занял третье место с композицией Scream.