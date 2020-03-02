Минкультуры надеется на помощь профсообщества в погашении штрафа режиссера Дворцевого

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Министр культуры Ольга Любимова заявила, что надеется на помощь профессионального сообщества в оплате штрафа режиссеру фильма "Айка" Сергею Дворцевому, фильм которого попал в список проектов, не исполнивших обязательства перед министерством.

Ранее Дворцевой предложил ввести развернутые критерии оценки и индивидуально рассматривать каждый проект, прежде чем относить его к должникам. Он заявил ТАСС, что считает абсурдной ситуацию, когда один из самых признанных за рубежом отечественных фильмов "оказывается в списке позора российского кино".

"Сейчас, когда существуют штрафы... мы руководствуемся в том числе предписаниями Счетной палаты - есть огромное количество примеров, где мы не можем, к сожалению, помочь. Мы можем относиться с сочувствием и думать о каких-то следующих работах Сергея [Дворцевого]. Но я знаю, что это вызвало невероятный резонанс в профессиональной сфере, мы очень ждем, что в этом смысле как раз профессиональная среда, индустрия консолидировалась бы и помогла своему коллеге оплатить эти штрафы и выйти на следующий проект", - сказала Любимова журналистам во время рабочей поездки в Екатеринбург.

Она отметила, что в подобные ситуации попадали множество режиссеров и, даже если теоретически представить отмену штрафа Дворцевого, прецедент вызвал бы "бурю эмоций" у тех, кто штраф оплатил.

"Насколько я знаю, она [проблема с выплатой штрафа] решается внутри профессионального сообщества. Не раз я повторяла: все, что со стороны департамента кинематографии мы... могли [сделать], мы помогли. Мы помогли попасть Сергею на Каннский фестиваль и получить награду, сделать так, чтобы проект вообще был завершен. Мы знаем, что он очень талантлив, и во всех его следующих работах готовы на конкурсной основе рассматривать и выходить дальше на конструктивный диалог", - подчеркнула она.

Картина "Айка" Дворцевого была удостоена "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля в мае 2018 года. Приз за лучшую женскую роль получила актриса Самал Еслямова. Лента также попала в шорт-лист кинопремии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Сергей Дворцевой - российско-казахстанский режиссер, родившийся в 1962 году в Чимкенте (Казахстан). Лауреат премии "Ника" за лучший неигровой фильм "Трасса" (2000) и обладатель Гран-при конкурса "Особый взгляд" за фильм "Тюльпан" (2008).