Критик считает, что музыка Little Big будет понятна аудитории "Евровидения"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Группа Little Big, которая представит Россию на международном конкурсе "Евровидение - 2020" в Нидерландах, пишет актуальную музыку, понятную европейской аудитории. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал в понедельник музыкальный критик Илья Легостаев.

"Это, безусловно, экстравагантные артисты, не совсем, возможно, очевидные в формате конкурса, но они на слуху и в России, и в Европе. Они пишут актуальную музыку, которая будет большей части европейской аудитории понятна", - сказал Легостаев.

Критик считает, что делать прогноз на "евровизионный" успех пока сложно. "Что касается шансов на успех, то здесь все сложно, потому что успех не всегда зависит от артиста или трека. Здесь нужно некоторое совпадение сразу нескольких факторов. В частности, нужно посмотреть, кто еще участвует в конкурсе: больше певцов или групп; с кем они окажутся рядом и так далее", - пояснил он, выразив уверенность, что Little Big смогут хорошо выступить и подготовить эффектный номер.

О том, что группа Little Big будет представлять Россию на "Евровидении", было объявлено в понедельник в эфире Первого канала. Премьера песни состоится в ближайшие дни. Little Big предстоит побороться за право выхода в финал. Согласно жеребьевке, российские участники выступят в первой части первого полуфинала 12 мая в Роттердаме.

Группа Little Big, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, играет в стилях панк, поп и рейв. Участники коллектива: вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 млн пользователей. Группа часто гастролирует в Европе.

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. Логотипом смотра выбран круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии, а девизом - "Откройся" (Open Up).