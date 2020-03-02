20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Евровидение-2020"

Сергей Лазарев пожелал удачи Little Big на "Евровидении"

Певец назвал выбор группы стратегически правильным

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Представитель России на конкурсе "Евровидение" в 2016 и 2019 годах Сергей Лазарев пожелал группе Little Big достойно выступить на международном конкурсе "Евровидение - 2020" в Нидерландах. В беседе с ТАСС он назвал выбор коллектива стратегически правильным.

"Я желаю ребятам удачи, желаю отлично выступить и достойно представить нашу большую страну, - сказал Лазарев. - Я считаю, что стратегически правильно отправить на конкурс группу Little Big. Думаю, они отлично зажгут, так как все творчество Little Big сделано драйвово и с юмором".

При этом певец, дважды занимавший третье место на "Евровидении", назвал этот конкурс непредсказуемым. "Насчет места говорить сложно: "Евровидение" - крайне непредсказуемый конкурс", - заметил он.

"Возможно, изначально к группе не будут относиться как к фавориту, но это даже хорошо: не будет давления на них, как на лидера, и они смогут обойти бойкот жюри. Пусть группа окажется "темной лошадкой", которая обгонит всех на финальном вираже", - пожелал артист.

О том, что группа Little Big будет представлять Россию на "Евровидении", было объявлено в понедельник в эфире Первого канала. Премьера песни состоится в ближайшие дни. Little Big предстоит побороться за право выхода в финал. Согласно жеребьевке, российские участники выступят в первой части первого полуфинала 12 мая в Роттердаме.

Группа Little Big, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, играет в стилях панк, поп и рейв. Участники коллектива: вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 млн пользователей. Группа часто гастролирует в Европе.

О конкурсе

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. Логотипом смотра выбран круг из флагов 41 страны - участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии, а девизом - "Откройся" (Open Up).

Теги
НидерландыРоссия"Евровидение-2020"
Реклама на ТАСС
"Евровидение-2020"
Критик считает, что музыка Little Big будет понятна аудитории "Евровидения"
Илья Легостаев также отметил, что делать прогноз на "евровизионный" успех пока сложно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС