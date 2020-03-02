Сергей Лазарев пожелал удачи Little Big на "Евровидении"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Представитель России на конкурсе "Евровидение" в 2016 и 2019 годах Сергей Лазарев пожелал группе Little Big достойно выступить на международном конкурсе "Евровидение - 2020" в Нидерландах. В беседе с ТАСС он назвал выбор коллектива стратегически правильным.

"Я желаю ребятам удачи, желаю отлично выступить и достойно представить нашу большую страну, - сказал Лазарев. - Я считаю, что стратегически правильно отправить на конкурс группу Little Big. Думаю, они отлично зажгут, так как все творчество Little Big сделано драйвово и с юмором".

При этом певец, дважды занимавший третье место на "Евровидении", назвал этот конкурс непредсказуемым. "Насчет места говорить сложно: "Евровидение" - крайне непредсказуемый конкурс", - заметил он.

"Возможно, изначально к группе не будут относиться как к фавориту, но это даже хорошо: не будет давления на них, как на лидера, и они смогут обойти бойкот жюри. Пусть группа окажется "темной лошадкой", которая обгонит всех на финальном вираже", - пожелал артист.

О том, что группа Little Big будет представлять Россию на "Евровидении", было объявлено в понедельник в эфире Первого канала. Премьера песни состоится в ближайшие дни. Little Big предстоит побороться за право выхода в финал. Согласно жеребьевке, российские участники выступят в первой части первого полуфинала 12 мая в Роттердаме.

Группа Little Big, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, играет в стилях панк, поп и рейв. Участники коллектива: вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 млн пользователей. Группа часто гастролирует в Европе.

О конкурсе

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. Логотипом смотра выбран круг из флагов 41 страны - участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии, а девизом - "Откройся" (Open Up).