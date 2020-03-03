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Екатеринбургский театр оперы и балета представит оперу "Три сестры" на "Золотой маске"

Постановка является номинантом "Золотой маски" в девяти категориях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета впервые представит оперу "Три сестры" вне стен своего театра. Постановку увидят зрители российского театрального фестиваля "Золотая маска" на сцене Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко в Москве 3 марта, сообщила ТАСС пресс-секретарь театра Екатерина Ружьева. В

Постановку признали лучшей в категории "Спектакль года - опера" на премии национальной газеты "Музыкальное обозрение" в 2019 году. Спектакль является номинантом "Золотой маски" в девяти категориях.

"Эта опера ["Три сестры"] завоевала уже весь мир, в России только наш уральский театр оперы и балета ее показывает. Вообще опера у нас эта никуда не выезжала, это первый показ за пределами Екатеринбурга - она на фестивале ["Золотая маска "] впервые будет представлена. У нас девять номинаций на премию, всех номинантов мы привезли с собой [в Москву]", - рассказала Ружьева.

Она отметила, что в постановке задействованы два оркестра. "Два оркестра в этой опере - это феноменально, обычно один оркестр. Один оркестр на сцене, один - в оркестровой яме, между ними со сцены поют исполнители - получается интересное стереозвучание", - пояснила она.

Действие в постановке развивается нелинейно и делится на последовательности, в каждой из которых история рассказана с точки зрения одного из персонажей - сестер Ирины, Маши и брата Андрея, добавила Ружьева. "Трех сестер" венгерского композитора Петера Этвеша специалисты называют "последней значительной оперой ХХ века", а слушатели - "лучшей современной оперой", - подчеркивается на сайте театра.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Премия национальной газеты "Музыкальное обозрение" существует с 1995 года. Эксперты издания подводят итоги года, анализируя прошедшие фестивали, конкурсы, премьеры оперы, балета, оркестров, концертных проектов, книг и многое другое.

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