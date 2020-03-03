Работы российских режиссеров представили на кинофестивале в Париже

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Шестой ежегодный фестиваль российского кино в Париже, названный в этом году "Когда русские нас удивляют", с аншлагом открылся в зале "Бальзак" у Елисейских Полей в понедельник вечером. Как заявила перед началом сеанса председатель фестиваля киноактриса и писательница Маша Мериль, кино и культура в целом - это то, что прочно объединяет народы России и Франции.

"Есть одна вещь, в которой мы с русскими братья - это культура: кино, театр, музыка. Какие бы совместные мероприятия мы не проводили, чувствуется братская связь между народами. Я думаю, что она настолько сильная, что это просто наш долг организовывать данный фестиваль, посещать его каждый год, - сказала она. - Кино может нам сказать ту правду, которую больше не скажет никто, о мире, о людях, о наших желаниях".

"Фестиваль действительно стал неотъемлемой частью российско-французских культурных отношений, - отметил в свою очередь посол России во Франции Алексей Мешков. - У вас будет много возможностей в течение этой недели восхититься работой русских режиссеров. Конечно, всегда будет оставаться напряжение, потому что будут выбирать лучший фильм. Выбор будет трудным, потому что все они лучшие".

Мероприятие собрало практически полный зал гостей, среди которых было много известных имен: представитель президента Франции Эмманюэля Макрона по развитию связей с РФ Жан-Пьер Шевенман, глава киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров, российские режиссеры Сергей Бодров и Александр Сокуров, несколько экс-послов Франции в России, в том числе Жан де Глиниасти, возглавляющий исследовательский центр французского Института международных и стратегических отношений. Перед началом сеанса для гостей выступили музыканты Дмитрий Артеменко и Вадим Шер, которые исполнили несколько композиций на скрипке и рояле.

Фильмом открытия стала работа режиссера Ларисы Садиловой "Однажды в Трубчевске" (2019 год). Эта картина была включена в минувшем в году в авторскую программу "Особый взгляд" международного киноконкурса в Канне. Действие картины происходит в городе Трубчевск (Брянская область), в центре сюжета - две семьи, переживающие измены и расставания, но в конце концов решающие вернуться к своей прежней жизни. Главные роли в фильме сыграли Егор Баринов и Кристина Шнайдер.

Кинофестиваль продлится со 2 по 9 марта. За это время организаторы планируют показать на больших экранах в Париже более сорока кинолент. В основном конкурсе примут участие четыре полнометражных картины: "Верность" (2019 год) Нигины Сайфуллаевой, криминальная драма Бориса Акопова "Бык" (2019 год), "Большая поэзия" (2019 год) Александра Лунгина, представляющего новое поколение знаменитой кинодинастии, и снятая на смартфон комедийная мелодрама "Смерть нам к лицу" (2019 год) режиссера Бориса Гуца. В отдельной дисциплине жюри оценит ряд короткометражных лент.