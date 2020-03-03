20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Швыдкой: РФ обсуждает с зарубежными партнерами перенос сроков проектов из-за коронавируса

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству заявил, что с партнерами обсуждается, опасно или безопасно проводить те или иные культурные мероприятия

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россия ведет переговоры с зарубежными партнерами о переносе сроков совместных крупных культурных проектов из-за риска распространения коронавируса. Об этом сообщил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Понятно, что все крупные культурные мероприятия сегодня под угрозой, и мы обсуждаем со всеми нашими партнерами вопросы об изменении сроков больших проектов, обсуждаем, опасно или безопасно проводить те или иные культурные мероприятия", - сказал Швыдкой.

Так, гастроли в Китае Московского театра мюзикла, художественным руководителем которого он является, планировались на будущее лето, но перенесены на неопределенный срок. "Все очень просто: гастроли, которые должны были проходить в феврале и марте, передвинулись на лето. Мы в данном случае ждем сроки, которые предложит китайская сторона, их и будем рассматривать", - отметил Швыдкой.

В конце мая должен стартовать год взаимных культурных обменов между Россией и Южной Кореей по случаю 30-летия с момента установления дипломатических отношений. "Мы стартуем в конце мая. Посмотрим, как наши корейские коллеги справятся со вспышкой коронавируса (к 1 марта в республике выявлен 2931 случай заражения - прим. ТАСС), но дело в том, что, как говорят специалисты в области вирусологии, коронавирус - это болезнь холодных месяцев года", - отметил Швыдкой.

Вспышка вызванного коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Швыдкой рассчитывает, что диалог с США по межмузейному обмену возобновится
Российский дипломат пояснил, что для возобновления обменов необходим межправительственный договор по защите российских культурных ценностей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС