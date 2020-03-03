Швыдкой: РФ обсуждает с зарубежными партнерами перенос сроков проектов из-за коронавируса

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россия ведет переговоры с зарубежными партнерами о переносе сроков совместных крупных культурных проектов из-за риска распространения коронавируса. Об этом сообщил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Понятно, что все крупные культурные мероприятия сегодня под угрозой, и мы обсуждаем со всеми нашими партнерами вопросы об изменении сроков больших проектов, обсуждаем, опасно или безопасно проводить те или иные культурные мероприятия", - сказал Швыдкой.

Так, гастроли в Китае Московского театра мюзикла, художественным руководителем которого он является, планировались на будущее лето, но перенесены на неопределенный срок. "Все очень просто: гастроли, которые должны были проходить в феврале и марте, передвинулись на лето. Мы в данном случае ждем сроки, которые предложит китайская сторона, их и будем рассматривать", - отметил Швыдкой.

В конце мая должен стартовать год взаимных культурных обменов между Россией и Южной Кореей по случаю 30-летия с момента установления дипломатических отношений. "Мы стартуем в конце мая. Посмотрим, как наши корейские коллеги справятся со вспышкой коронавируса (к 1 марта в республике выявлен 2931 случай заражения - прим. ТАСС), но дело в том, что, как говорят специалисты в области вирусологии, коронавирус - это болезнь холодных месяцев года", - отметил Швыдкой.

Вспышка вызванного коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.